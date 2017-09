Video Kurden demonstrieren in Köln

Mehrere tausend Kurden demonstrieren am Samstag in Köln gegen die Festnahme führender kurdischer Politiker. Wegen der Entwicklung in der Türkei hat die türkische Gemeinde in Deutschland vor Konflikten zwischen türkisch-stämmigen Bürgern hier im Land gewarnt.

Erdogan will die prokurdische Partei HDP in die Knie zwingen. Gegen die Co-Vorsitzende Figen Yüksekdag beginnt heute der Prozess. Der Vorwurf: Terrorpropaganda. Doch die Frage bleibt: Wie unabhängig sind die Gerichte noch?

Kurdenpräsident Massud Barsani steht seit Tagen unter massivem Druck von allen Seiten, die angesetzte Abstimmung über die Unabhängigkeit der autonomen Kurdenregion im Nordirak abzusagen. Die Kurden wollen dennoch an ihrem Vorhaben festhalten.

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak warnen die USA vor mehr Unsicherheit in der Region und zusätzlicher Gefahr durch den IS. Das Ergebnis der Abstimmung ist noch unklar, aber die "Ja"-Fraktion dürfte deutlich in der Mehrheit sein.

Die USA haben sich nach dem Unabhängigkeitsreferendum derim Nordirak enttäuscht gezeigt. Dieses sei einseitig gewesen, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, am Montag (Ortszeit). Unsicherheiten und Schwierigkeiten erhöhten sich damit in der autonomen Kurdenregion im Irak. Trotz der Abstimmung wollten die USA ihre "historische Beziehung" zu den irakischenaber nicht ändern.

Irak empört, Türkei droht

Auch UN-Generalsekretär António Guterres äußerte Bedauern. Das Referendum sei nur von einer Seite ausgerufen worden und habe zudem Gebiete berücksichtigt, die von der Regierung in Bagdad sowie der kurdischen Verwaltung beansprucht werden, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Guterres bereue, dass die Möglichkeiten zur Verhandlung nicht abgewogen worden seien. Die Entscheidung, das Votum trotz internationaler Kritik abzuhalten, habe das Potenzial, die Lage vor Ort zu destabilisieren.

Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi will das kurdische Unabhängigkeitsreferendum nicht anerkennen. Er werde sich mit dem Ergebnis nicht beschäftigen, sagte Al-Abadi am späten Montagabend, wie die Nachrichtenseite Al-Sumaria meldete. Stattdessen wolle er die Maßnahmen gegen diejenigen verschärfen, die für "dieses Chaos und diese Zwietracht" verantwortlich seien. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte mit einem Ende des kurdischen Ölexports und einer Militärintervention.

"Ja"-Mehrheit erwartet

Das Ergebnis wird vermutlich mit einer großen "Ja"-Mehrheit - also für die Abspaltung vom Irak - ausfallen. Diehatten am Montag zur Stimmabgabe aufgerufen, um den Weg zu mehr Selbstbestimmung zu ebnen. Das Votum ist rechtlich nicht bindend. Die kurdische Führung hatte aber argumentiert, das Referendum zwinge Bagdad zu einer Debatte über die Loslösung. In der irakischen Hauptstadt hingegen erklärte das Verteidigungsministerium des Landes, gemeinsam mit der Türkei sollten groß angelegte Militärübungen stattfinden.

Scharf reagierte auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und drohte mit einer militärischen Intervention. Mit Blick auf derzeit laufende Manöver der türkischen Streitkräfte entlang der Grenze zum Irak sagte er, die Soldaten seien nicht "für nichts" vor Ort. "Wir könnten eines abends plötzlich da sein."

Eine kurdische Unabhängigkeit sei für die Türkei inakzeptabel, sagte er und brachte die Schließung einer Ölpipeline aus dem Nordirak und des Grenzübergangs ins Spiel. Auch der Iran schließt eine kurdische Unabhängigkeit aus. Die Sprecherin des US-Außenministeriums betonte, die Terrormiliz Islamischer Staat und andere Extremisten hofften darauf, Instabilität und Streitigkeiten in der Region für ihre Zwecke ausnutzen zu können. Die Vereinigten Staaten seien zudem gegen eine Änderung der irakischen Grenzen.