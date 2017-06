Mehrere arabische Länder stellten heute ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar ein, darunter auch Saudi-Arabien. Doha finanziere Terror, so der Vorwurf. In Wahrheit dürfte es um die politische Nähe Katars zu Iran gehen - Saudi-Arabiens größten Widersacher.

In einer gemeinsamen Aktion haben mehrere Staaten das Emirat Katar isloliert. Es "wird massiv unter Druck gesetzt", sagt Nahost-Experte Michael Lüders. Wenn nicht vermittelt werde, könne die Krise außer Kontrolle geraten. Eben dies wollen Kuwait und die Türkei verhindern. Sie bieten sich als Schlichter an.

In der arabischen Welt ist es zu einem folgenschweren Zerwürfnis gekommen: Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain isolierten am Montag das Emirat Katar weitgehend. Zudem kündigten sie an, alle Verkehrsverbindungen nach Katar einzustellen - und den Luftraum für Flugzeuge des Landes zu schließen. Bürger aus dem Land hätten nun zwei Wochen Zeit, die drei anderen Golfstaaten zu verlassen. Später am Montag verlautete auch von der international anerkannten Regierung im Jemen, dass sie ihre Verbindungen zu Katar gekappt habe. Auch die Malediven und eine der rivalisierenden zwei Regierungen in Libyen entschieden, die diplomatischen Beziehungen auf Eis zu legen.

Schlichter bieten sich im Streit an

Nun haben sich offenbar mindestens zwei Schlichter im Streit angeboten. Der kuwaitische Emir Scheich Sabah al-Ahmad al-Sabah forderte den katarischen Emir auf, Bemühungen zur Entspannung der Lage eine Chance zu geben. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur in Kuwait. Zudem hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der diplomatischen Krise zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Spannungen müssten rasch verringert werden. Stattdessen forderte Erdogan Diplomatie und Dialog. Aus der Türkei heißt es, Erdogan sei "aktiv" in die Lösung der diplomatischen Krise eingebunden. Auch Russland und Iran riefen die Staaten auf, den Konflikt beizulegen. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump werde sich bemühen, die Lage zu deeskalieren.

Doch aus Katar kommt Widerstand. Der katarische Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sagte dem Nachrichtennetzwerk Al-Dschasira in Doha, dass sein Land all jene ablehne, die Katar ihren Willen aufzwingen oder sich in die inneren Angelegenheiten des Emirats einmischen wollten. Gleichzeitig bestätigte er, der kuwaitische Emir habe den regierenden Emir von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani, gebeten, sich mit einer Ansprache zur Krise zurückzuhalten.

Vorwurf der Terrorismusfinanzierung

Der Konflikt ist komplex. "Es gibt eine vordergründige und eine hintergründige Ebene", sagt der Politik- und Islamwissenschaftler Michael Lüders im ZDF. Die Allianz gegen Katar begründet ihren Schritt mit dem Vorwurf der Terrorismusunterstützung. Der Wüstenstaat würde, so der Vorwurf aus Saudi-Arabien, extremistische Organisationen wie die Muslimbruderschaft, den sogenannten IS und Al-Kaida unterstützen und deren Botschaften verbreiten. Dabei steht offenkundig insbesondere der staatliche Fernsehsender Al-Dschasira in der Kritik.