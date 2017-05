Ein eklatanter Mangel an Wohnung ist in einigen Teilen Deutschlands immer noch bittere Realität. Weniger Auflagen durch die Behörden und schnellere Baugenehmigungen sollen die Lösung bringen.

Die Mieten steigen extrem, weil die Nachfrage so groß ist. Vor allem in Städten. Helfen würde da eigentlich nur mehr bauen. Doch gerade dort, wo viele Menschen hinziehen wollen, liegen viele Flächen jahrelang brach. Warum?

von Anna Warsberg

In den Ballungsräumen fehlt bezahlbarer Wohnraum. Deshalb verkaufen Städte ihre Grundstücke und setzen auf Neubauten privater Investoren. Doch die spekulieren oft nur, anstatt zu bauen. "Um im nächsten Jahr eventuell höhere Preise für das Bauland zu erzielen. Deswegen wird die Bebauung zurückgehalten, um später spekulativ zu verkaufen", sagt der Hamburger Wirtschaftsexperte Professor Michael Bräuninger. Landbanking nennt sich das. Für die Investoren ist das ökonomisch sinnvoll.

Denn die Preise für Bauland nehmen noch stärker zu als die für fertige Wohnungen. In Berlin etwa sind die Bodenpreise in den vergangenen fünf Jahren um 345 Prozent gestiegen, die Verkaufspreise für Neubauwohnungen nur um 60 Prozent. Warum also bauen, wenn Nichtstun mehr Rendite bringt? Für die Städte heißt das: Bauflächen liegen brach. Bezahlbarer Wohnraum fehlt weiter.

Strafsteuer gegen Spekulanten

Im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm will man jetzt die Spekulation stoppen. Im Bauamt hat man bemerkt, dass immer mehr Grundstücke nicht bebaut werden. Bürgermeister Thomas Herker (SPD) ist davon mehr als genervt. "Wir haben mehr als 200 Wohnbaugrundstücke plus viele Hektar an Gewerbefläche, in Summe 18 Hektar Baurecht, das nicht genutzt wird und das dann natürlich zu Lasten der Stadtentwicklung geht", sagt Herker. Der Bürgermeister fordert deshalb, dass eine besondere Form der Grundsteuer eingeführt wird: die Baulandsteuer. Eine Art Strafsteuer für das Brachliegenlassen, wodurch Grundstücksspekulationen unattraktiv wären.

Der Berliner Senat setzte sich im vergangenen Jahr dafür ein, dass es allen Bundesländern freigestellt werde, ob sie eine solche Baulandsteuer einführen. Doch eine Chance hat das Projekt der Baulandsteuer, wie sie Pfaffenhofen fordert, kaum. Gerade erst hat sich der Bundesrat auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt. Bis 2023 sollen demnach alle Grundstücke in Deutschland nach einer komplizierten Formel neu bewertet werden. Von einer Baulandsteuer keine Rede.

Ulm beugt Spekulation vor

Damit es gar nicht erst zu Baulandspekulationen kommt, betreibt Ulm seit rund 125 Jahren eine systematische Bodenpolitik, indem sie Flächen für künftige bauliche Entwicklung auf Vorrat aufkauft und ganz gezielt zur Aufgabenerfüllung der Stadt Ulm einsetzt, beziehungsweise wieder verkauft. Grundprinzip dabei ist, dass die Stadt eine Baufläche erst verkauft, wenn der Investor ein genehmigtes Baukonzept vorlegt. Baut dieser innerhalb von zwei Jahren nicht, muss er das Grundstück der Stadt zurückgeben.

"Nichts liegt brach. Sondern wir wollen schon, dass das Vereinbarte vom Anfang nachher umgesetzt wird. Wenn das nicht geschieht, dann holen wir das Grundstück wieder zurück und geben es einem anderen", sagt Ulms Oberbürgermeiste Gunter Czisch (CDU). Spekulierende Investoren sollen hier keine Chance haben. Ein Konzept, dass sich anscheinend auszahlt. Die Bodenpreise in Ulm sind in den vergangenen Jahren jedenfalls um nur 15 Prozent gestiegen.

Guter Ansatz, reicht aber nicht aus

Eine Bodenpolitik, wie sie die Stadt Ulm betreibt, hält der Hamburger Wirtschaftsexperte Michael Bräuninger für sinnvoll und angemessen. Auch für größere Städte umsetzbar. Die Baulandsteuer, wie sie Pfaffenhofen fordert, eigne sich, so der Professor, vielleicht als zusätzliche Maßnahme zur Eindämmung von Grundstücksspekulationen. Wichtiger und effektiver sei es aber, allgemein "mehr und anderes Bauland auszuweisen und die Bebauungsrechte auszuweiten. Dann kommt es von vornerein nicht zu Spekulationen, weil die Preise nicht immer weiter steigen", sagt Bräuninger. Ein möglicher Schritt in Richtung mehr bezahlbarer Wohnraum. Auch in Großstädten.