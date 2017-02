"Für Freiheit und Sicherheit durch einen starken Staat": Mit dieser Erklärung des CDU-Bundesvorstandes will die Partei in den Wahlkampf ziehen. Sicherheit - auch in puncto Arbeit und Wirtschaft - wird also zum bestimmenden Thema für das Wahljahr 2017.

CDU-Landeschef Daniel Günther beim Parteitag in Neumünster am 19.11.2016.

von Hermann Bernd, Kiel

Die CDU in Schleswig-Holstein will wieder an die Macht, im Mai sind Landtagswahlen. Auf ihrem Landesparteitag in Neumünster am Wochenende strebt Landeschef Daniel Günther nach der Spitzenkandidatur. Ein Mann, der erst unlängst an die Spitze der Nord-Union rückte.

Der 19. November 2016 ist ein besonderer Tag für die Nord-CDU. Schleswig-Holsteins Christdemokraten haben einen neuen Landesvorsitzenden – wieder einmal. Daniel Günther, der 43-jährige Fraktionschef im Kieler Landtag, soll es richten, den Machtwechsel erzwingen.

Hermann Bernd, ZDF-Studio Kiel

Quelle: ZDF/Rico Rossival

Eine verunsicherte Partei bringt diesen Parteitag und die Nominierung Günthers mit gutem Ergebnis dann überraschend harmonisch über die Bühne. Zu erwarten war das im Vorfeld nicht. Ein halbes Jahr vor den Wahlen die Führung auszutauschen, ist riskant. Im quasi letzten Augenblick ersetzt Günther den glücklosen Ingbert Liebing, Bundestagsabgeordneter aus Sylt. Dessen Problem war, dass er aus Berlin kaum Akzente im Land setzen konnte. Viele in der Nord-CDU fürchteten ein Debakel mit dem Kandidaten Liebing.

Günther tritt schweres Erbe an

Hinter vorgehaltener Hand munkelten viele schon seit Sommer 2016, dass Liebing ausgetauscht werden müsse. Zu blass, zu farblos, zu brav, so die Vorwürfe. Jetzt also Daniel Günther – und der tritt in der Tat ein schweres Erbe an. Er ist der fünfte Landesvorsitzende nach Peter Harry Carstensen, der als vorerst letzter die Partei richtig im Griff hatte. Was folgte: Erst Christian von Bötticher, der Hoffnungsträger stolperte 2011 über die Affäre mit einer 16-jährigen, kurz vor der Landtagswahl. Ihn ersetzte Jost de Jager – damals Wirtschaftsminister, der frustriert nach der Landtagswahl 2012 aufgab. Dann Reimer Böge, Europaabgeordneter – er hörte wegen gesundheitlicher Probleme auf. Dann Ingbert Liebing und jetzt Daniel Günther.

Wenigstens im Auswechseln ihres Führungspersonals sei die Union Spitze, ätzt SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Doch hinter dem Spott steckt auch eine gehörige Portion Respekt. Nach jüngsten Umfragen muss die rot-grün-blaue Küstenkoalition um ihre Mehrheit bangen, die CDU wäre demnach klar stärkste Kraft im Lande. Und das, obwohl die Küstenkoalition alle heiklen Themen glaubte weggeräumt zu haben - und durchregiert.

Mehr Polizeibeamte, mehr Geld für Schulen, die Flüchtlingskrise passabel gemeistert! Und doch: Die Koalition profitiert davon nicht, die Nord-CDU ist im Aufwind – und das hat auch mit Günther selbst zu tun. Er gilt bei vielen politischen Beobachtern talentierter als seine Vorgänger, geht auch auf andere Wählerschichten zu, gilt als kommunikativ, rhetorisch gut, selbstkritisch, er kann geduldig zuhören.

Schwarz-Grün wäre eine Option

Der Eckernförder ist vergangenes Jahr Vater geworden, er kennt die Probleme vieler, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Ihm wird auch ein guter Draht zu Robert Habeck nachgesagt, der grüne Umweltminister im Norden, der nur knapp bei der Urwahl der Grünen Cem Özdemir unterlegen war. Schwarz-Grün wäre für Günther durchaus eine Option.

Aber die Lage ist kompliziert im Norden: Eine starke FDP, eine eher schwache AFD, die Linke hat Chancen ins Parlament zu kommen, die dänische Minderheit ist eh gesetzt. Da gibt es viele Optionen. Günther hält sich bedeckt. Jetzt erst mal ein gutes Ergebnis als Spitzenkandidat beim Parteitag am Wochenende. Da hat sein Konkurrent, Ministerpräsident Torsten Albig, vorgelegt. Albig bekam 98,4 Prozent beim Parteitag der SPD in Lübeck.

CDU bot viel Angriffsfläche

Schwer zu toppen für Daniel Günther, für den vor allem wichtig ist, dass er eine geschlossene Partei hinter sich hat. Und das war in den vergangenen Jahren ja das besondere Problem der Nord-CDU: Dass man hinter den Kulissen das Führungspersonal demontierte und damit anderen Parteien viel Angriffsfläche bot.