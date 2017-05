Laut Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen kommt die SPD auf 30,8 Prozent der Stimmen, während die CDU 33,8 Prozent erreicht. Die Grünen liegen bei 6,1 Prozent, müssen also große Verluste hinnehmen, sind aber sicher auch im neuen Landtag vertreten. Die FDP gewinnt stark hinzu und kommt auf 12 Prozent. Die AfD kommt mit 7,8 Prozent der Stimmen in den Landtag. Nach dem derzeitigen Stand kommt die Linke auf 4,9 Prozent der Stimmen und wäre damit nicht im neuen Landtag vertreten. Die Piratenpartei schafft den Wiedereinzug nicht, sie kommt auf 0,9 Prozent.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber sprach von "einem Erfolg der gesamten Union." Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, sieht das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen als Rückenwind für Kanzlerin Angela Merkel für die Bundestagwahl. Das Ergebnis in NRW "ist ein riesiger Erfolg".

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz reagierte in Berlin auf das Ergebnis in Düsseldorf: "Wir werden nachdenken müssen, was haben wir erreicht, was müssen wir zulegen." Der Wahlausgang sei nicht ermutigend für die SPD. "Aber wir sind eine kampferprobte Partei und bis zur Bundestagswahl ist es noch ein langer Weg."

Löhrmann: Ein sehr schwerer Abend

Grünen-Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann sprach von einem sehr schweren Abend. "Die Koalition ist abgewählt, da gibt es nichts zu beschönigen." Die Grünen hätten als Regierungspartei einen Anteil an dem Verlust, und die Partei müsse aufarbeiten, warum sie so schlecht abgeschnitten hätte. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, bezeichnete den Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen als "deprimierendes Ergebnis" für ihre Partei. "Das ist ein Schlag in die Magengrube", sagte Göring-Eckardt.

Freude dagegen über das Wahlergebnis bei der FDP: "Wenn eine kleinere Partei so stark gewinnt, dann wächst auch ihre Verantwortung", so Parteichef und Spitzenkandidat Christian Lindner. "Das Ergebnis heute Abend ist ein Auftrag, genauso weiterzumachen wir in den vergangenen Jahren."

Linke sieht Schwung für Bundestagswahlkampf

Linken-Spitzenkandidat Christian Leye ist trotz der Unsicherheit, ob die Partei in den Landtag einzieht, vorerst zufrieden. "Wir haben mit unseren Themen gepunktet, haben unser Ergebnis verdoppelt." Mit diesem Ergebnis könne man voll Schwung in den Bundestagswahlkampf ziehen, sagte Linken-Vorsitzende Katja Kipping.

Für die AfD sprach Spitzenkandidat Marcus Pretzell von einer "Quittung" für die Politik Krafts. Bundesparteichefin Frauke Petry zeigte sich mit dem AfD-Ergebnis in NRW zufrieden. Die Partei habe mit Landesthemen Wahlkampf gemacht.

Höhere Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag mit etwa 66 Prozent höher als 2012. Rund 13,1 Millionen Bürger waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Darunter waren etwa 840.000 Erstwähler. Sie konnten sich zwischen 31 Parteien entscheiden.

Nordrhein-Westfalen wird von einer rot-grünen Koalition regiert. Bislang sind fünf Parteien im Parlament in Düsseldorf vertreten. Stärkste Kraft wurde 2012 die SPD mit 39,1 Prozent, gefolgt von der CDU mit 26,3 Prozent. Die Grünen erhielten 11,3, die FDP 8,6 und die Piratenpartei 7,8 Prozent.