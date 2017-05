Die AfD und Spitzenkandidat Marcus Pretzell beschäftigen seit Monaten Debatten um den tiefen Zwist zwischen Pretzell und seinem Co-Vorsitzenden Martin Remmer. Nach angeblichen Mauscheleien bei der Aufstellung der Landesliste hatte Renner Parteimitglieder unterstützt, die für eine Neuwahl der Liste Unterschriften gesammelt hatten.

In NRW will die AfD weniger Zuwanderung und mehr Polizei. Rot-grüne Schulreformen will die Partei rückgängig machen: Das Gymnasium soll wieder neun Jahre dauern. Die AfD in NRW ist gegen die gemeinsame Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Eltern, die ihre Kleinkinder zu Hause betreuen, sollen ein "Erziehungsgehalt" bekommen.

Hartz-IV-Empfänger sollen zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden. Und auch die Entwicklungschancen von Männern und Jungen will die AfD fördern: Weil es zu wenig Erzieher und Lehrer gebe, fehle eine "männliche Orientierung weitgehend". In diesem Zusammenhang will die Partei auch die Gleichstellungsbeauftragten abschaffen. Denn die sorgten nur dafür, dass Männer und Jungen benachteiligt werden.

Der NRW-Landesverband ist mit knapp 4.600 Mitgliedern der mitgliederstärkste Landesverband der rechtspopulistischen Partei. Bundesweit hat die Partei 27.000 Mitglieder.