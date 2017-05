Landtagswahl in NRW

Bild Wahlplakate in NRW

Etwa eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegen SPD und CDU mit jeweils 32 Prozent gleichauf. Die Grünen kämen auf 7,5 Prozent. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra. Die rot-grüne Koalition hätte keine Mehrheit mehr.

Hannelore Kraft gegen Armin Laschet. Sie kämpfen beide um das Ministerpräsidentenamt in Nordrhein-Westfalen. Am Ende jedoch könnten sie in einer Großen Koalition landen. Welche Akzente die NRW-Spitzenkandidaten im Wahlkampf setzen.

Gut eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, SPD und ihr CDU-Herausforderer Armin Laschet ein hitziges TV-Duell geliefert. Wer konnte das Duell für sich entscheiden?

CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet vertritt in NRW eher eine liberale oder weltoffenere CDU. Die eigene konservative Wählerschaft komme da nicht mit, sagt Politologe Wurthmann.

Lange abgeschlagen, spürt die CDU in Nordrhein-Westfalen vor der Wahl am Sonntag kräftigen Aufwind. "Alles ist wieder offen", sagt der Politologe Lucas Constantin Wurthmann im heute.de-Interview. Es ist alles wieder offen, für die CDU bleibt das Problem eines möglichen Koalitiosnpartners.

Nach dem überraschenden Wahlsieg der CDU in Schleswig-Holstein freut sich in Nordrhein-Westfalen CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet über einen "starken Rückenwind aus dem Norden". Wohin kann ihn der am Sonntag tragen?

Es ist fraglich, ob das Ergebnis der CDU in Schleswig-Holstein einen positiven Effekt für Laschet und die CDU in NRW haben wird - ganz einfach, weil die Gegebenheiten ganz andere sind. Aber auf jeden Fall beflügelt der CDU-Erfolg im Norden die NRW-Wahlkämpfer noch einmal, weil die Hoffnung zurückgekehrt ist, dass sich vielleicht doch was gewinnen lässt. Das kann sich natürlich auch auf die Wähler auswirken. Wenige Tage vor der Wahl scheint wieder alles offen.

In einer aktuellen Analyse kommen Sie zu dem Schluss, dass die Wähler bei viel diskutierten Themen wie "Kriminalität und Terror bekämpfen", "die Flüchtlingssituation in den Griff bekommen" oder "die Wirtschaft in NRW voranbringen" der CDU mehr Kompetenz zuschreiben als der SPD. Lässt das auf eine Wechselstimmung in NRW schließen?

Zur Person Lucas Constantin Wurthmann ist Doktorand am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen und zusätzlich Lehrbeauftragter. Sein Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit den Themenfeldern der Parteien-, Wahl- und Wertewandelforschung.

Nicht wirklich. Innere Sicherheit und Wirtschaft waren schon immer die Brot- und Butterhemen der CDU. Dagegen trauen die Bürger der SPD in NRW viel stärker zu, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Nun sieht es zwar so aus, dass viele Menschen mit SPD-Innenminister Ralf Jäger hadern, aber auf der anderen Seite ist Ministerpräsidentin Hannelore Kraft beliebter als Laschet.

In Ihrer Analyse bezeichnen Sie Laschet als den "ungeliebten Kandidaten". Warum hat er angesichts der vielen NRW-Probleme einen so schweren Stand?

Aus meiner Sicht gibt es dafür drei wichtige Gründe. Erstens: Laschet vertritt eher eine liberale oder weltoffenere CDU und in NRW haben CDU-Wähler vor allem in ländlichen Regionen oft ein sehr konservatives Weltbild. Das heißt, die eigene konservative Wählerschaft fremdelt mit dem Kandidaten. Sie haben nicht vergessen, wie sehr sich Laschet als erster NRW-Integrationsminister zwischen 2005 und 2010 beispielsweise für eine Annäherung zwischen Deutschen und Menschen mit Migrations-Background eingesetzt hat, was ihm parteiintern den spöttischen Namen "Türken-Armin" eingebracht hat.

Man hätte auch sagen können: Der Mann hat einfach seinen Job gemacht, oder?

Ja genau, aber es zeigt ein schwerwiegendes Problem, das Laschet mit sich herumschleppt. Hinzu kommt zweitens, dass er jahrelang auch in den eigenen Reihen bekämpft worden ist, konfrontiert mit zwei politischen Alphatieren wie Norbert Röttgen und Karl-Josef Laumann. Laschet ist immer wieder von den eigenen Leuten beschädigt worden. Er konnte deshalb nicht das Signal an die Wähler vermitteln, dass die eigene Partei hinter ihm steht. Daraus ist Laschets drittes Problem erwachsen: Denn mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner hat ihm ein rhetorisch begabter Fraktionsvorsitzender mit vollem Parteirückhalt die Position als Oppositionsführer in Düsseldorf streitig gemacht.

Fehlt Laschet eine gewisse Härte im Konkurrenzkampf?

Er wirkt auf jeden Fall auf viele zu lieb. Christian Lindner dagegen weiß, wie er mit einer Wutrede im Parlament auch in den Sozialen Medien für einen Hype sorgen und sehr viele Menschen direkt erreichen und bewegen kann. Das Mitreißende fehlt Laschet. Auch deshalb ist er parteiintern alles andere als unangefochten. Das würde Hannelore Kraft nie passieren: Ihr würde in der SPD niemand an den Karren fahren.

Das übernimmt dann doch Laschet. Etwa, indem er NRW bei der inneren Sicherheit sowie in der Verkehrs- und in der Bildungspolitik auf Schlusslichtpositionen in Deutschland verortet. Daraus leitet er die große Chance ab, die CDU zum Wahlsieg zu führen. Was dann?

Die Regierungsbildung dürfte generell alles andere als einfach werden. Das Problem ist, dass fast alle Koalitionen schon ausgeschlossen worden sind bis auf Rot-Grün, Schwarz-Gelb und eine Große Koalition. Eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen will die FDP nicht, eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP schließen die Grünen aus. Gerade für die CDU ist das ein großes Problem.

Warum?

Es bleibt nur Schwarz-Gelb. Aber diese Koalition hätte, wie es im Moment aussieht, keine Mehrheit. Für die CDU hängt neben ihrem eigenen Erfolg gegenüber der SPD also viel davon ab, wie erfolgreich die so genannten kleinen Parteien sind. Mehrheiten können sich ja schnell verschieben, wenn eine Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Etwa die Linke oder auch die Grünen, für die Sylvia Löhrmann den Überlebenskampf ausgerufen hat. Und auch für die AfD wird es knapp: Die schwankt derzeit zwischen sechs und acht Prozent. Das schien Anfang April für die Partei auch schon mal eine sicherere Nummer zu werden.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt die CDU aus. Aber könnte umgekehrt die Linke zur "Königsmacherin" von Kraft werden?

Das kann man sicherlich so sagen. Kraft hat zwar formell eine Koalition mit der Linken ausgeschlossen, aber das hat sie auch schon vor sieben Jahren und sich am Ende dann doch mit Hilfe der Linken zur Ministerpräsidentin einer Minderheitenkoalition aus SPD und Grünen wählen lassen. Ausgeschlossen wurde dies nun auch nicht.

Das Interview führte Marcel Burkhardt.