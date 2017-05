Zu ruhig, zu ungefährlich: Selbst in der eigenen Partei gab es lange Zeit Zweifel, ob Armin Laschet seine CDU bei der NRW-Wahl nach vorne bringen kann. Doch der Merkel-Getreue sorgt für die Überraschung in der "Herzkammer der Sozialdemokratie".

Armin Laschet war schon Minister, saß im Bundestag und im Europaparlament für die CDU. Was der 56-Jährige aber vor allem wollte: das Amt von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Der Spitzenkandidat aus Aachen trat an, um Regierungschef in Nordrhein-Westfalen zu werden. Laut der Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen hat Laschet das auch klar geschafft und die CDU zur stärksten Kraft in NRW gemacht.

Laschet

Politbarometer aus NRW

Laschet

Im letzten ZDF Politbarometer lag Hannelore Kraft noch weit vor. Allerdings sind Krafts Zustimmungswerte seit dem letztenvon Februar auf 51 Prozent (Februar: 55) gesunken, währendauf 33 Prozent (29) zulegte. In den Umfragen legte die CDU vor der Landtagswahl auch immer weiter zu, hatte am Ende die Nase sogar leicht vorn. Der Rechtswissenschaftler und Journalist zeigte sich geradezu vergnügt und optimistisch, hatte sogar schon ein "100-Tage-Sofortprogramm" in der Tasche.

Laschet hat die NRW-CDU auf Vordermann gebracht

Laschet führt den mit aktuell rund 130.000 Mitgliedern größten CDU-Landesverband seit Sommer 2012. In einem Kraftakt hat er die NRW-CDU mühsam wieder auf Vordermann gebracht. Die Partei war unter Norbert Röttgen bei der letzten Landtagswahl 2012 auf ein Rekordtief von 26,3 Prozent abgestürzt. Böse Zungen sagten zunächst, Laschet sei eine Verlegenheitslösung, man habe keinen anderen Freiwilligen für die Spitze gefunden. Aber Laschet hat die CDU-Basis breit und geschickt mitgenommen und eingebunden.

Manchen Kritikern war Laschet zu zahm, zu ungefährlich, er müsse Rot-Grün schärfer angreifen. Tatsächlich hat es der Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag oft schwer gehabt, sich zwischen der Amtsinhaberin und dem rhetorisch versierten FDP-Chef Christian Lindner zu profilieren. Doch im November kürte ihn die Partei dann mit satten 97 Prozent zum Spitzenkandidaten. Im Wahlkampf hat der CDU-Spitzenkandidat bei der Tonlage an Schärfe draufgesattelt - ohne die politischen Kontrahenten persönlich zu verletzen.

Für Laschet ist Bildung der zentrale Schlüssel

Als NRW-Integrationsminister - 2005 bis 2010 - hat Laschet das Buch "Die Aufsteigerrepublik" verfasst, in der er Zuwanderung als Chance beschreibt. Darin erwähnt er auch seine eigene Familie aus Aachen: Vater Heinz Laschet schuftete unter Tage, Steinkohlebergbau. Aber abends lernte der Vater, wurde Lehrer, später Schulleiter. Armin durfte studieren. Er wählte Rechtswissenschaften. Bildung sei der zentrale Schlüssel, lautet eine Laschet-Botschaft.

Der Fußballfan und Vater von drei erwachsenen Kindern ist auch CDU-Bundesvize und Stellvertreter von Angela Merkel. Der Katholik gilt als treuer Verteidiger Merkelscher Politik - auch in unruhigen Zeiten wie der Flüchtlingskrise. Die Unterstützung der Kanzlerin war ihm im Wahlkampf immer sicher - bis zum großen Finale am Samstag hat er sie an seiner Seite. Es ging um einen Wahlsieg in einer "Herzkammer der Sozialdemokratie". Armin Laschet hat den Kampf gewonnen.