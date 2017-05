Video Strukturwandel in NRW

Hannelore Kraft gegen Armin Laschet. Sie kämpfen beide um das Ministerpräsidentenamt in Nordrhein-Westfalen. Am Ende jedoch könnten sie in einer Großen Koalition landen. Welche Akzente die NRW-Spitzenkandidaten im Wahlkampf setzen.

Qualmende Hochöfen, rauchende Fabrikschlote und Kohlezechen, das ist das Bild des Ruhrgebiets, das sich eingeprägt hat. Doch das industrielle Herz schlägt hier schon lange nicht mehr so.

von Thadeus Parade

Morgen wählt Nordrhein-Westfalen. Grund genug, sich im Ruhrgebiet mal umzuschauen. Einst deutsches Wirtschafts-Wunderland durch Stahl und Kohle ist der Ruhrpott heute das Sorgenkind der Republik. Trotzdem lassen sich die Menschen nicht unterkriegen. Ein Stimmungsbericht.

Grubenleuchte, Akku und Atemschutzfilter - diese drei Dinge gehören immer dazu, wenn es in die Tiefe geht. Es ist elf Uhr vormittags, Schichtbeginn für Bergmann Thomas Kaleske. Seit über dreißig Jahren arbeitet er nun schon auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Es ist die letzte Zeche im Ruhrgebiet, 2018 wird sie dicht gemacht. Dann geht die Kohle-Ära zu Ende. "Mein Vater, meine Onkel - alle waren Bergleute", sagt Kaleske. Einen anderen Job könne er sich gar nicht vorstellen.

In einer Kohlezeche.

Quelle: ZDF

Eine Arbeitertradition, die im Ruhrgebiet über Generationen gewachsen ist. Und ihre eigene Sprache hat: Der Kollege heißt hier Kumpel, bei Begrüßungen und Verabschiedungen raunt man sich ein herzliches "Glück auf" zu. Wie es nach der Schließung weitergehen soll mit den Männern und der Region - darauf hat hier noch keiner eine Antwort.

Nicht nur Kohle, sondern auch Stahl

Werkschließungen, Stilllegungen - Rolf Beckmann hat das alles durchgemacht. Nicht bei der Kohle, sondern beim Stahl. Beckmann war Werksmitarbeiter bei Thyssen in Duisburg - fast die halbe Stadt habe dort gearbeitet, sagt Beckmann. "Mindestens 50.000 Mitarbeiter waren es in den 60er und 70er Jahren", so Beckmann. "Heute sind es nur noch knapp 14.000."

Heute führt Beckmann Besuchergruppen durch ein Labyrinth aus rostigen Rohren eines stillgelegten Hüttenwerkes im Duisburger Norden. "Es war ein schleichender Niedergang", sagt Beckmann, "die große Stahlkrise in den Achtziger Jahren aber hat der Branche den Todesstoß versetzt." Statt Rettung gab es Massenentlassungen.

Schwerindustrie hat ausgedient

Es ist das Klischee von Stahl und Kohle, vom Malocher und vom Kumpel, das irgendwie noch immer lebendig ist. Hunderttausende Menschen waren hier einmal beschäftigt. Jahrzehntelang schlug in NRW das industrielle Herz Deutschlands. Noch Ende der Achtziger Jahre wurde hier mehr als ein Viertel der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung erarbeitet. Ohne die Stimme von NRW ging im Bund fast nichts. Doch die Zeiten sind vorbei.

Vom vielbeschworenen Strukturwandel, der den Verlust der vielen Arbeitsplätze bei Stahl und Kohle auffangen sollte, ist wenig zu spüren. Die Wirtschaft in NRW tut sich schwer. Nach wie vor ist NRW zwar ein Industrieland - doch im globalen Wettbewerb können sich Branchen wie Stahl und Chemie nur mühsam behaupten. Und die Aktienkurse der ehemaligen "Big-Player" der Energiebranche wie E.ON oder RWE haben sich im Zuge der Energiewende mehr als halbiert.

Vom Wunderkind zum Sorgenkind der Republik

Das einstige Vorzeigeland ist zum Sorgenkind der Republik geworden: Viele Städte im nördlichen Ruhrgebiet zählen zu den ärmsten in ganz Deutschland. Bergmann Thomas Kaleske hat den Wandel miterlebt - und wird wehmütig, wenn er von den alten Zeiten redet.

Bergmann Thomas Kaleske

Quelle: ZDF

Mit seiner Frau Sylvia und den beiden Töchtern lebt er in einer typischen Bergarbeitersiedlung, wie sie im Ruhrgebiet zuhauf zu finden sind. "Früher gab es hier noch viele kleine Lebensmittelläden", erzählen die beiden, "aber jetzt sind alle dicht."

Plötzlich Minderheit

Auch die nachbarschaftliche Gemeinschaft von früher, die gebe es so nicht mehr. Viele Nachbarn seien neu zugezogen, die meisten mit türkischen Wurzeln. "Mittlerweile sind wir die einzigen Deutschen auf unserer Straße", sagen sie. Mit Fremdenhass haben sie nichts am Hut - trotzdem sei es komisch, plötzlich in der Minderheit zu sein.

Ehepaar Kaleske

Quelle: ZDF

Nicht nur ihre Siedlung, auch die Bottroper Innenstadt habe sich verändert. Jahrzehntelang hat die Stadt prächtig profitiert vom Bergbau, die vielen Zechenschließungen aber nicht verkraftet. "Jedes Mal, wenn wir durch die Fußgängerzone bummeln, hat ein anderes Geschäft geschlossen. Vor wenigen Monaten hat auch noch Karstadt geschlossen."

Mit neuem Stolz in die Zukunft

Doch die Menschen hier im "Pott" haben sich an Krisen gewöhnt - und lassen sich von den vielen Negativschlagzeilen nicht verrückt machen. In seiner fast 180-jährigen Geschichte hat sich das Ruhrgebiet schon mehrmals neu erfinden müssen.

Auch im Duisburger Süden ist das gelungen. Dort ist auf der Brachfläche der ehemaligen Stahlindustrie ist mit "Logport" eine wirtschaftliche Erfolgsstory entstanden, die beispiellos ist für das kriselnde Ruhrgebiet. Rund um den Duisburger Hafen hat sich die größte Logistik-Drehscheibe Europas entwickelt. Insgesamt 26.000 neue Jobs sind hier in den vergangenen Jahren entstanden.

"Haben viel geschafft"

Hafenchef Erich Staake blickt von seinem Büro zufrieden hinüber zu den gigantischen Kränen, die die Container auf Schiffe und Laster hieven. "Wir haben hier bereits viel geschafft und sind mit unseren Planungen noch lange nicht am Ende. Logport 1 bis 6 haben wir bereits realisiert und ich hoffe, dass ich bis zu meiner Pension noch Logport 10 einweihen werde."

Ein weiteres Bespiel für gelungenen Strukturwandel findet sich in Dortmund. Dort, wo einst Stahl gekocht wurde, residieren nun zahlreiche Firmen aus der IT-Branche rund um einen künstlichen See. Mittlerweile haben sich hier bereits 120 Firmen angesiedelt und erwirtschaften rund 200 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.

"Standort ist genial"

Firmenchef und Unternehmensberater Burkhard Fritz ist mit seinen Mitarbeitern vor ein paar Jahren hierher gezogen. "Der Standort ist genial. Er steht für Wandel, Mut und Vision", sagt Fritz. Er kenne das Gelände noch aus seiner Kindheit, als hier die Schlote rauchten und überall Ruß in der Luft lag. Geschichte. Mittlerweile steht das Areal europaweit als Vorzeigemodell für modernes Arbeiten und Leben. Es ist das neue, das andere Ruhrgebiet. Weit weg von Tristesse und Hoffnungslosigkeit.