Seit 2012 ist Torsten Albig Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und führt eine Koalition mit den Grünen und dem Südschleswigschem Wählerverband (SSW) an - die sogenannte "Dänen-Ampel". Auch in Schleswig-Holstein will die SPD den neuen Schwung der Partei durch die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz für den Landtagswahlkampf nutzen - zumindest galt dies vor der Saarland-Wahl.

Der studierte Jurist macht aber auch deutlich: "Wir werben für unsere eigene Politik, für unsere Arbeit" - und will dies nun fast wöchentlich in seinem Bundesland tun. Der 53-Jährige legt die Messlatte hoch: Die SPD will mit Abstand stärkste Kraft werden und die AfD aus dem Landtag heraushalten. Vorteil für Albig: Wegen der guten Haushaltslage konnte die Regierung erstmals seit über 50 Jahren für 2017 ohne neue Schulden planen.

1963 in Bremen geboren, verbrachte Albig große Teile seiner Kindheit im Kreis Ostholstein. Nach Abitur und Studium in Bielefeld kehrte er 1992 als Jurist in der Landessteuerverwaltung nach Schleswig-Holstein zurück. Nach ein paar Jahren als Pressesprecher des damaligen Bundesfinanzministers Peer Steinbrück wurde er 2009 Oberbürgermeister in Kiel, wo er bereits seit 2002 wohnt. Mittlerweile lebt der zweifache Vater mit seiner neuen Partnerin Bärbel Boy zusammen.