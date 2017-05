Die CDU und ihr Spitzenkandidat Daniel Günther wollen in Schleswig-Holstein stärkste Kraft werden und den Ministerpräsidenten stellen. Ihr Wahlprogramm überscheibt die CDU mit dem Motto "Sicher leben in Schleswig-Holstein". Darunter versteht die Partei einen Staat, dessen Einrichtungen, Polizei- und Justizbehörden für die Bürgerinnen und Bürger verlässlich und erreichbar sind. Weiter steht für die CDU die Familie im Fokus, eine gute Gesundheitsversorgung sowie ein informativer Verbraucherschutz. Bei der Wahl 2012 kam die CDU auf 30,8 Prozent.

Konkret will die CDU Familien durch ein flexibles Ganztagesangebot von der Krippe bis zur Schule fördern. Die Partei beabsichtigt, für Eltern von kleinen Kindern die Kosten für die Krippenbetreuung zu senken, indem der finanzielle Beitrag des Landes für Kindertagesstätten erhöht wird. An den Gymnasien will eine CDU-geführte Regierung die flächendeckende Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren durchsetzen.

Bis zum Ende der Legislaturperiode soll es eine Unterrichtsgarantie an den Schulen geben, damit soll kein Unterricht mehr ausfallen dürfen. Zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität plant die Partei, mehr Personal und Geld für Polizei und Justiz bereitzustellen. Die CDU will, dass das Land mehr in den Ausbau der Infrastruktur investiert, besonders in den Aus- und Weiterbau des Verkehrsnetzes (A 20, A 23, Fehmarnbelt).