Frankreichs designierter Präsident Emmanuel Macron hat IOC-Präsident Thomas Bach in einem Telefongespräch seine Unterstützung für die Pariser Olympiabewerbung um die Sommerspiele 2024 versichert. Macron, der am Sonntag vereidigt wird, habe zudem "Frankreichs langes Engagement in der Olympischen Bewegung betont", hieß es in einer offiziellen Erklärung des OK. Am 13.September soll die Entscheidung über die Vergabe in Lima/Peru fallen. Nach wie vor ist auch eine Doppel-Vergabe der Spiele 2024 und 2028 im Gespräch. Los Angeles und Paris sind die einzig verbliebenen Bewerber für 2024.