Den Brexit wollten die Briten unter anderem, um die Einwanderung zu beschränken, aus Angst um ihre Jobs. Aber wer soll die Arbeit machen, wenn bald die zugereisten Helfer fehlen? Besonders in der Landwirtschaft werden sie gebraucht. Britische Forscher sind an einer Lösung: Maschine statt Mensch.

von Wilhelm Tacke

Schwärme kleiner Roboter, die selbsttätig auf den Feldern herumwuseln, um Dünger auszubringen oder Unkraut zu bekämpfen. Drohnen in der Luft, die mit hochauflösenden Kameras das Wachstum der Pflanzen beobachten. So könnte die Landwirtschaft der Zukunft aussehen.

Wenn Arno Ruckelshausen von der Hochschule Osnabrück den Feldroboter BoniRob gestenreich erklärt, sprüht er vor Begeisterung. Seit 2004 sind er und seine Studenten mit der Entwicklung beschäftigt. Zwei Prototypen werden bereits auf dem Acker erprobt. "Wir können damit Unkraut jäten, gezielt düngen, säen, das Pflanzenwachstum kontrollieren. So können wir auf die einzelne Pflanze viel mehr Rücksicht nehmen. Im Hinblick auf eine nachhaltige Landwirtschaft ist das ein enormer Vorteil."

Mit Lasern und Sensoren jede einzelne Pflanze im Visier

Grundbaustein von BoniRob ist ein kleines Fahrzeug, das sich auf vier Rädern autonom auf dem Feld bewegt, gelenkt via GPS. In dieses Fahrzeug können Module für die unterschiedlichsten Aufgaben eingefügt werden. Für die Unkrautbekämpfung sind zwei Module im Test: Pflanzen, die nicht in die eingesäte Kultur gehören, werden über Sensoren identifiziert und mechanisch in die Erde gedrückt. Oder sie werden aus kleinen Düsen gezielt mit Herbiziden besprüht. Basis für alle Verfahren sind die Daten von Sensoren, Kameras oder Lasern, mit denen die einzelnen Module bestückt werden können.

Zusätzlich ausgerüstet mit einem 80 Zentimeter langen Messstab ist es auch möglich, die Bodengüte eines gesamten Ackers zu erstellen. Der Landwirt hat damit einen genauen Überblick, wo sein Boden mehr und wo er weniger fruchtbar ist. Aufgrund dieser Daten kann er so sparsam wie möglich düngen.

Am Anfang wurden die Ideen und Entwicklungen von Arno Ruckelshausen noch belächelt. Doch inzwischen hat der Physiker namhafte Unternehmen wie Bosch und den Landmaschinenhersteller Amazone mit ins Boot geholt. Dazu noch Fördergelder vom Bundeslandwirtschaftsministerium. "Ich denke, die technologische Revolution ist voll im Gange, alle Landtechnik-Unternehmen sind mittlerweile extrem interessiert an diesen Entwicklungen. Es ist nicht nur eine neue Landmaschine, es ist ein ganz neues Konzept", sagt Ruckelshausen.

Drohnen, die "Unkrautnester" erkennen

Und in diesem neuen Konzept hat vor allem auch die Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. An der Universität Stuttgart-Hohenheim erproben Forscher den Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft. Sie können mit der entsprechenden Programmierung eine Ackerfläche in Bahnen abfliegen. Eine Spezialkamera schießt dabei Fotos.

Weitere Links zum Thema Eingeschleppte Tiere Roboter und Sexfallen für den Artenschutz ARTIKEL

"Mit der Drohnentechnik haben wir die Möglichkeit, einen Überblick über das gesamte Feld zu bekommen, können dabei Unkrautnester aus der Luft erkennen", erklärt Robin Mink von der Uni Hohenheim. Ergebnis ist ein digitaler Datensatz, nach dem Herbizide direkt auf Unkrautflächen ausgebracht werden können und nicht mehr der ganze Acker besprüht werden muss.

Landwirte offen für Feldroboter

Arno Ruckelshausen von der Hochschule Osnabrück ist es wichtig, dass Landwirte bei der Entwicklung miteinbezogen werden. "Das würde sonst auch gar nicht funktionieren. Wir haben zwar Teststände, wir simulieren im Labor, aber entscheidend ist auf'm Feld." Daher seien bei der Entwicklung auch immer Landwirte dabei, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Ruckelshausen sieht bei den Landwirten eine hohe Akzeptanz für den Robotereinsatz auf dem Acker. So könnte in Zukunft ein Schwarm dieser BoniRobs die Arbeit von schweren Traktoren und Maschinen übernehmen - rund um die Uhr und ohne Pause. Allerdings ist ein Problem noch nicht abschließend gelöst: Wie können diese High-Tech-Maschinen vor Diebstahl geschützt werden, wenn sie autonom und damit unbeaufsichtigt über den Acker wuseln?