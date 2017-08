Studioleiter Peter Kunz meint, der Wahlkampf in Niedersachsen werde "uns noch mit Einigem überraschen". Es gebe Spekulationen um Zusagen an die aus der Grünen-Fraktion ausgeschiedene Abgeordnete. Auch die Regierungserklärung zu VW habe eine Geschichte.

Nach dem Aus für die rot-grüne Regierung in Niedersachsen soll am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden. Drei Wochen nach der Bundestagswahl sei der frühestmögliche rechtssichere Termin, so Ministerpräsident Weil.

Die ersten Plakate hängen, der Wahlkampf hat die Straßenlaternen erreicht. Nicht mal mehr sieben Wochen bleiben der SPD für eine Aufholjagd, schlechte Nachrichten aus Hannover drücken die Stimmung zusätzlich. Was macht der Kanzlerkandidat?

Das niedersächsische Drama ist das Letzte, was die SPD und ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz gerade brauchen. Als liefe der Wahlkampf der Sozialdemokraten nicht schon holprig genug. Drei verlorene Landtagswahlen. Strategische Fehler im Berliner Willy-Brandt-Haus. Ein Kandidat, der jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder abtaucht, und dessen inhaltliche Vorstöße nicht so richtig verfangen. Eine Kanzlerin, die sich aus dem Sommerurlaub nicht zu melden braucht, weil Kritik an ihr abzuperlen scheint wie Sommerregen an der Wanderjacke. Und natürlich Umfragewerte, die auf das Vor-Schulz-Niveau gefallen sind.

Keine zeit für Selbstzerfleischung

Ein Gutes könnte die Regierungskrise in Hannover samt VW-Vorwürfen gegen Ministerpräsident Stephan Weil allerdings haben: Die SPD ist so damit beschäftigt, auf die vermeintlich intrigante CDU zu schimpfen und Angriffe abzuwehren, dass keine Zeit für Selbstzerfleischung bleibt. Wenigstens öffentlich steht die Partei geschlossen hinter ihrem Spitzenkandidaten, der weiter Kanzlerkandidat heißt, auch wenn das Rennen gegen Angela Merkel gerade ziemlich aussichtslos wirkt.

Niedersachsen

Nun droht auch noch der Regierungsverlust in. 15 Prozentpunkte Rückstand auf die CDU kann die SPD nicht schönrechnen. Sie hört aber auch nicht auf, dagegen anzurennen. Heute bricht Schulz zum vierten und letzten Teil seiner Sommerreise auf. Er war im Horst-Seehofer-Land Bayern, zu Hause in NRW, in Hamburg nach den G20-Krawallen. Diesmal geht es in den Osten, wo die Sozialdemokraten auch wegen der starken Linken Probleme haben. Schulz besucht ein Bildungswerk bei Freiberg, Technologie-Unternehmen in Chemnitz und ein Mehrgenerationenhaus in Jena.

Er grillt in einer Kleingarten-Anlage im sachsen-anhaltinischen Landsberg und schaut in einem Potsdamer Wissenschaftspark vorbei. "Anerkennung der Lebensleistung der Menschen im Osten" - damit will die SPD punkten in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Bildung, Forschung, Generationengerechtigkeit, die Sorgen der ganz normalen Kleingärtner - das sind schöne Wahlkampfthemen, aber ist es das, was Deutschland jetzt interessiert?

Ex-Grüne Twesten ist der CDU beigetreten Die ehemalige Grünen-Landtagsabgeordnete Elke Twesten ist der CDU beigetreten. Der Kreisverband Rotenburg/Wümme habe die 54-Jährige am Montagabend aufgenommen, sagte ein Parteisprecher. Damit gehöre Twesten nun auch der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion an. Die Abgeordnete hatte am Freitag angekündigt, von den Grünen zur CDU zu wechseln, und damit die knappe Einstimmenmehrheit der rot-grünen Koalition von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gekippt. Twesten hatte ihren Wechsel zur CDU mit einem länger anhaltenden Entfremdungsprozess erklärt. Demnach gab am Ende den Ausschlag, dass sie von ihrer Partei im Juni nicht erneut für die Landesliste zur Landtagswahl nominiert worden war.

Es riecht nach allzu großer Nähe

Niedersachsen

Spannender dürfte werden, was Schulz zu Elke Twesten zu sagen hat, der Ex-Grünen, die es zur CDU zieht, und die damit die rot-grüne Koalition inkippt. Und zur Rolle der Landesregierung in die VW-Diesel-Affäre, die Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil zusätzlich unter Beschuss bringt. Beides bringt auch der Bundes-SPD Probleme: Die Union kann gegen Rot-Grün keilen und es riecht nach allzu großer Nähe zur Autobranche. Eine komplette Regierungserklärung zum Probelesen an Volkswagen schicken, das wirkt nun mal schräg - selbst wenn es sich begründen lässt und auf VW-Wunsch nicht viel geändert wurde.

Niedersachsen

Bis auf einen knappen Facebook-Post zu Twesten hat Schulz bisher weitgehend geschwiegen zur-Krise - dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er nur, er rechne dort mit einem Lagerwahlkampf Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb. Stattdessen ging er gemeinsam mit Fraktionschef Thomas Oppermann per Gastbeitrag in den Funke-Zeitungen auf Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen los. Thema verfehlt? Naja. Klare Kante gegen die CDU-Ministerin und gegen neue Milliarden für Panzer - da wirkt die SPD glaubwürdig. Mit klarer Kante gegen Konzern-Kungelei tut sie sich im Moment eher schwer.