Heute schon was in die Tonne gekloppt? Wie wir täglich unseren WM-Titel in Mülltrennung verteidigen und beim Recycling nicht hinterher kommen:

"Parley" heißen die ozeanblauen Schuhe und bieten laut Hersteller alles, was das Jogging-Herz begehrt: Qualität, Schick und Komfort. Das Besondere: Das Obermaterial besteht nach Adidas-Angaben zu 95 Prozent aus Plastikmüll, der vor allem an den Stränden der Malediven zusammengesammelt wurde. Elf Flaschen sollen es pro Paar Schuhe sein. Den ersten "Parley" gab es schon Ende letzten Jahres - in begrenzter Auflage. Mit drei neuen Modellvarianten will der Sportartikelhersteller aus dem fränkischen Herzogenaurach nun richtig durchstarten.

Laufschuhe aus Plastikmüll aus dem Meer. Keine Öko-Utopie mehr. Adidas will die Idee ab heute auf breite Beine stellen und noch in diesem Jahr eine Million Paar Schuhe produzieren. Ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit? Oder ein Marketing-Clou? Ein bisschen was von beidem, finden Umweltschützer.

"Parley" ist abgeleitet von "Parley for the Oceans", eine Organisation, die sich für den Meeresschutz einsetzt, von Adidas einst mitgegründet wurde und mit dem Hersteller seitdem eng zusammenarbeitet. "Es ist uns gelungen, die ernsthafte Bedrohung durch die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll in eine Chance für die gesamte Branche umzuwandeln", schwärmt Cyrill Gutsch, Gründer von "Parley for the Oceans". Materialien aus Müll - hochwertig und preiswert genug für die Massenproduktion. Ein echter Durchbruch?

"Klar am Problem vorbei"

Grundsätzlich sei das ein guter Ansatz, sagt Dr. Bernhard Bauske vom WWF Deutschland. Allerdings: "Das kann wirklich nur ein Anfang sein. Wenn es dabei bleibt, nur wenige Produkte aus gesammeltem Meeresmüll herzustellen und zu bewerben, geht diese Maßnahme klar am Problem vorbei." Insgesamt produziert Adidas mehr als 300 Millionen Paar Schuhe im Jahr. Verglichen damit machen auch eine Million Parley-Schuhe nur einen überschaubaren Prozentsatz aus.

Im Kampf gegen die Ursachen der massiven Verschmutzung der Meere helfe es außerdem wenig, nur Flaschen am Strand einzusammeln, so Bauske. Die Probleme "liegen vielerorts, vor allem in Südostasien, in mangelhaften Systemen für Abfallsammlung und Recycling". Allzu oft landet der Müll tonnenweise einfach im Meer, darunter auch weniger gut verwertbares Plastik. Ein funktionierendes System müsse auch von den Unternehmen mitfinanziert werden, die den Verpackungsmüll produzieren. Im Nordpazifik treibt seit Jahrzehnten ein Müllstrudel, der mittlerweile so groß ist wie Zentraleuropa. Ein großes Problem sind außerdem so genannte Mikropartikel - sehr kleine Plastikteile, die von den Fischen geschluckt werden und so in die Nahrungskette kommen.

Möglichst sortenreine Trennung

"Wir brauchen viel, viel mehr Recycling", fordert Bauske. Ein Kreislaufsystem. Unternehmen sollten alte Ware in den Geschäften einsammeln und aus dem Material neue Ware produzieren. "Aus Plastikmüll können wieder Produkte hergestellt werden, vor allem dann, wenn die Recyclingmaterialien durch eine möglichst sortenreine Trennung eine hohe Qualität besitzen. Daher muss zum Beispiel auch die Recyclingfähigkeit von Verpackungen und Produkten deutlich verbessert werden", so Bauske. "Wir sind da noch ganz am Anfang."

"Es ist der Anfang von allem", sagt auch André Mendes, Umweltingenieur bei Adidas. Umdenken brauche nämlich Zeit, auch bei den Verbrauchern. "Das geht nicht von einem Tag auf den anderen", so Mendes. Dass solche Projekte mühsam sein können, hat Adidas-Konkurrent Puma vor ein paar Jahren schmerzlich erfahren. 2013 hat es das Unternehmen mit der "InCycle-Kollektion" versucht - Schuhe, Textilien und Rucksäcke aus komplett wiederverwertbarem oder biologisch abbaubarem Material. Bei den Kunden zündete die Kollektion nicht. Puma hat sie inzwischen eingestellt und setzt in Sachen Umweltschutz nun andere Schwerpunkte. Die Firma will zum Beispiel umweltfreundlicher produzieren und außerdem den Anteil nachhaltiger Materialien insgesamt deutlich erhöhen.

Abendkleid aus Plastikmüll

So ganz exklusiv ist die Idee von Adidas nicht. Neben kleineren Nischen-Herstellern verarbeiten zum Beispiel auch die Mode-Labels G-Star und O’Neill Garn aus Meeres-Müll. Die schwedische Modehaus-Kette H&M hat sogar ein Kleid im Sortiment - gefertigt aus recyceltem Polyester, das aus angeschwemmten Plastikabfällen von Küsten und Wasserstraßen gewonnen wird. "Das fließende Gewebe, das für das Abendkleid verwendet wurde, zeigt, wie selbstverständlich modische Styles und Respekt für die Umwelt zueinander passen", lobt H&M-Sprecherin Laura Engels das eigene Produkt.