von Marcel Burkhardt

Smartphones locken die Deutschen immer öfter und länger ins Internet. Der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie zufolge nutzt inzwischen fast jeder Dritte das Internet mobil. Vor allem die Jungen sind inzwischen mehr als viereinhalb Stunden täglich online, aber auch die Älteren ziehen nach.

Es braucht nur eine kurze Wartezeit - an der Ampel, im Supermarkt oder im Café - und zack, ist das Smartphone gezückt, heftet sich der Blick des Besitzers aufs Display, Nachrichten lesen, Instagram schauen, whatsappen oder facebooken. Fast jeder dritte Deutsche überbrückt bestimmte Zeiten unterwegs inzwischen mit mobilem Internet. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren waren es nur 18 Prozent.

Mehr Internet, mehr mobil

Insgesamt führen mobile Geräte zu einer häufigeren und längeren Internetnutzung, mit insgesamt steigender Tendenz: Das ist ein Ergebnis der der repräsentativen "ARD/ZDF-Onlinestudie 2017" zum internetbasierten Medien- und Kommunikationsverhalten in Deutschland. Demnach verwenden diejenigen, die unterwegs online gehen, das Internet deutlich intensiver als andere.

Das heißt: Neun von zehn Menschen aus dieser Gruppe sind täglich "im Netz". "Sie nutzen es zudem 60 Minuten länger und kommen so auf 209 Minuten Internetnutzung pro Tag, bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 278 Minuten", schreiben die Studienautoren. Mehr als viereinhalb Stunden also. Bei jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren liegt das Smartphone mit 81 Prozent auch klar auf Platz eins der genutzten "Medienempfangsgeräte".

Besonders beliebt: Online Einkaufen und Spielen

Aber auch in der Gesamtschau ist das Smartphone inzwischen das meistgenutzte Gerät für den Internetzugang in Deutschland. Insgesamt surfen die Deutschen durchschnittlich 149 Minuten täglich im Internet, also knapp zweieinhalb Stunden. Auch hier ist die Tendenz steigend mit einem Plus von 21 Minuten im Vergleich zum Vorjahr. Interessant dabei, dass Männer mit knapp drei Stunden täglich deutlich länger online sind als Frauen mit gut zwei Stunden.

Die meiste Zeit verwenden die Deutschen dabei für Online-Einkäufe, einfaches Herumsurfen und Spiele. Rund eine Stunde entfällt zudem auf die Individualkommunikation etwa per Whatsapp oder Messenger-Dienste. Eine dreiviertel Stunde wenden die Deutschen täglich im Schnitt für die Online-Mediennutzung auf. Mit Blick auf die Altersgruppen fällt auf: Vor allem bei Älteren sind Shopping und Spiele beliebt, die 14- bis 29-Jährigen dagegen nutzen die meiste Onlinezeit für mediale Inhalte.

ZDF-Intendant Bellut: per Mediathek "die ganze Gesellschaft erreichen"

Der Intendant des Hessischen Rundfunks und Vorsitzende der ARD/ZDF-Medienkommission Manfred Krupp ordnet die Ergebnisse so ein: "Die jüngste Altersgruppe nutzt täglich fast zwei Stunden lang mediale Inhalte im Netz, die 30- bis 49-Jährigen immerhin fast eine Stunde. Wer für diese Generationen relevant bleiben will, muss ihnen attraktive Informations- und Unterhaltungsangebote auf ihren Plattformen machen - und dabei inhaltlich und gestalterisch mit den Erwartungen des Publikums und den Standards des Marktes Schritt halten."

In einer Zeit, in der sich jüngere Mediennutzer mehr und mehr vom linearen Fernsehen loslösen, macht der ZDF-Intendant und stellvertretende Vorsitzende der ARD/ZDF-Medienkommission Thomas Bellut auf die Bedeutung der Sender-Mediatheken aufmerksam: "Auch wenn die Zuschauerzahlen des klassischen Fernsehprogramms derzeit noch klar vorne liegen, ist die Mediathek essenziell wichtig, um die ganze Gesellschaft auch in Zukunft zu erreichen."