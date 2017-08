Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet bei der WM 2018 am 4. Mai das Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Dänemark. Am 6.Mai steht die Partie gegen Norwegen an, ehe einen Tag später die USA als erster Hochkaräter warten. Weitere Gegner sind Aufsteiger Südkorea (9.Mai), Lettland (12.), Finnland (13.) und der 26-malige Weltmeister Kanada (15.). Alle Spiele finden in Herning statt. Deutschland hatte sich bei Weltmeisterschaften unter Bundestrainer Marco Sturm zuletzt zwei Mal fürs Viertelfinale qualifiziert und sich in der Weltrangliste auf Platz acht verbessert.