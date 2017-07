Kurz vor der Bilanzpressekonferenz des Autobauers haben Ermittler in der Zentrale in Ingolstadt sowie in Neckarsulm Büroräume durchsucht. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal. Der Verdacht: Betrug und strafbare Werbung.

Fast zwei Jahre ist es her, da kam der VW-Abgasskandal bei Diesel-Fahrzeugen ans Licht der Öffentlichkeit. Nun rückt Daimler in den Fokus.

Mehr als zwei Millionen Diesel-Fahrzeuge müssen in Deutschland nach dem VW-Abgasskandal umgerüstet werden. Während betroffene Kunden in den USA teils großzügig entschädigt werden, gehen deutsche Autobesitzer meist leer aus. Das könnte sich nun ändern.

Deutschlands Autobauer sollen sich seit den 90er Jahren untereinander abgesprochen haben. Einem Medienbericht zufolge haben die Hersteller sich in speziellen Arbeitsgruppen getroffen. Zudem wird die EU-Kommission bei der Aufarbeitung des Dieselskandals langsam ungeduldig.

Im Diesel-Abgasskandal verliert die EU-Kommission offenbar die Geduld mit den Autoherstellern. In einem Brandbrief an die Verkehrsminister aller 28 Mitgliedsstaaten fordert EU-Industrie-Kommissarin Elzbieta Bienkowska, die manipulierten Autos aus dem Verkehr zu ziehen, wenn sie bis Jahresende nicht umgerüstet seien. Konkret schreibt die Kommissarin: "Ich erwarte von Volkswagen, dass 100 Prozent aller betroffenen Fahrzeuge noch im Jahr 2017 in sämtlichen Mitgliedstaaten zurückgerufen werden."

Marktüberwachung verbessern

Sie unterstütze die deutschen Behörden darin, den Rückruf der betreffenden Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe bis spätestens Ende 2017 verplichtend anzuordnen. "Letztendlich sollten nicht konforme Fahrzeuge ab 2018 im Rahmen nationaler technischer Inspektionen aus dem Verkehr gezogen werden", schreibt sie an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.

Sehr besorgt zeigt sich die EU-Kommissarin auch wegen der mangelnden Aufklärungsfähigkeiten bezüglich der jüngsten Tests am Audi A8 mit 4,2 Liter-Euro-6-Dieselmotoren: "Es ist befremdlich, dass wiederum nicht die Marktüberwachungsbehörden die Probleme festgestellt haben." Für sie ist klar, dass weitere Verbesserungen bei der Marktüberwachung notwendig seien.

Kartellverdacht mit 60 Arbeitsgruppen

Eine gute Überwachung des Automobilmarktes wäre einem Medienbericht zufolge offenbar auch schon in den 90er Jahren von Nöten gewesen. Laut "Spiegel" haben sich die großen Autobauer seit damals in geheimen Arbeitsgruppen über ihre Fahrzeuge abgesprochen und womöglich auf diese Weise den Weg für den Diesel-Abgasskandal geebnet. Das Magazin berief sich am Freitag auf einen Schriftsatz, den Volkswagen auch für Audi und Porsche bei den Wettbewerbsbehörden einreichte. Auch BMW und Daimler sollen beteiligt gewesen sein.

Dem Nachrichtenmagazin zufolge stimmten sich mehr als 200 Mitarbeiter der Unternehmen in über 60 Arbeitsgruppen ab. Dabei soll es um die Technik der Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer, Märkte, Strategien und die Abgasreinigung der Dieselfahrzeuge gegangen sein. VW reichte den Schriftsatz demnach am 4. Juli des vergangenen Jahres ein. Darin erklärt der Autobauer selbst, dass "der Verdacht" bestehe, dass es zu "kartellrechtswidrigem Verhalten" gekommen sei. Auch Daimler soll einen Schriftsatz eingereicht haben.

Alle Bereiche der Entwicklung

Die Autobauer wollten sich allesamt zu dem Bericht am Freitag nicht äußern. "Zu Spekulation und Sachverhaltsvermutungen auf Grundlage der 'Spiegel'-Berichterstattung äußern wir uns nicht", erklärte ein VW-Sprecher. Der Konzern nahm damit auch für die Marken Audi und Porsche Stellung. Auch BMW und Daimler erklärten, die Spekulationen nicht zu kommentieren. Das Bundeskartellamt war zunächst nicht erreichbar.

Bei den Absprachen soll es um alle Bereiche der Entwicklung gegangen sein, um Benzin- und Dieselmotoren, Bremsen, Kupplungen und Getriebe. Die Hersteller besprachen dem "Spiegel" zufolge auch die Auswahl von Lieferanten, die Preise von Bauteilen und die Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge.

Tank-Absprachen als Grundlage des Dieselskandals

Vor dem Hintergrund des Dieselskandals wird damit deutlich, dass auf diese Weise die Grundlage dafür gelegt worden sein könnte. Dem Bericht zufolge stimmten sich die Autobauer seit 2006 darüber ab, wie groß die Tanks für das Harnstoffgemisch AdBlue sein sollten, mit dem Stickoxide in die harmlosen Bestandteile Wasser und Stickstoff aufgespalten werden. Die Autohersteller verständigten sich dem Bericht zufolge auf günstigere kleine Tanks. Die darin enthaltene Menge AdBlue reichte später nicht mehr aus, um die Abgase ausreichend zu reinigen.

Die Dieselaffäre war vor knapp zwei Jahren ins Rollen gekommen, als VW nach US-Ermittlungen einräumte, in Millionen von Fahrzeugen eine Schummelsoftware eingesetzt zu haben. Diese sorgte dafür, dass der Schadstoffausstoß bei Tests durch die Behörden niedriger ausfiel als später auf der Straße. Auch andere Autobauer, darunter Daimler, sehen sich mit solchen Vorwürfen konfrontiert.