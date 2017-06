Das Geschäftsordnungsrecht ist sehr speziell. Es ist kein Gesetz, das immer gilt, sondern das sind die Spielregeln, die sich der Bundestag gibt und die nur für diesen gelten.Der jetzige Bundestag kann nicht die Regeln für den nächsten bestimmen. Man versucht also etwas zu regeln, was man im formal juristischen Sinne nicht regeln kann. Es geht eher um Vorbildwirkung, um den Anschein von Rechtswirkung, der hier erzeugt werden soll. Der Bundestag hat, wenn er zusammentritt und bis zur Verabschiedung seiner Geschäftsordnung, einen kurzen Moment der Anarchie. Das will man nicht wahrhaben, streng juristisch ist es aber so. Die jetzt getroffene Regelung ist für den nächsten Bundestag nicht verbindlich.

Es ist in erster Linie problematisch im Hinblick auf den Parlamentarismus und die Demokratie. Aber man müsste erst einmal noch einen Schritt zurückgehen. Interessant ist, dass diese Änderung der Geschäftsordnung rechtlich überhaupt nicht verbindlich ist. Man geht davon aus, dass der jetzige Bundestag die Geschäftsordnung für den nächsten Bundestag regeln kann. Das ist so nicht ganz richtig.

Immer schwierig, wenn ein Wissenschaftler die Glaubwürdigkeit von Politikern beurteilen soll.Aber so, wie die Diskussion in den letzten Wochen geführt wurde, scheint mir das nicht das zentrale Anliegen zu sein. Es scheint schon darum zu gehen, einen AfD-Präsidenten zu verhindern.

Künftig soll in der Geschäftsordnung geregelt werden, dass "das am längsten dem Bundestag angehörende Mitglied" die erste Sitzung eröffnet. Begründung: "Die derzeitige Rechtslage kann nicht die für die konstituierende Sitzung nötige Parlamentserfahrung gewährleisten", da es auch ein neugewähltes Mitglied zugleich das älteste sein könnte. (Quelle: dpa/ZDF)

Bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments nach einer Bundestagswahl übernimmt bislang das älteste Mitglied die Rolle des Alterspräsidenten. Der Abgeordnete - egal welcher Fraktion - eröffnet das Plenum traditionell mit einer Rede. Er übernimmt so lange die Leitung, bis ein neuer Bundestagspräsident gewählt ist und sein Amt antritt. Der Alterspräsident führt diese Wahl durch. Später könnte er für ihn einspringen - falls der Parlamentspräsident und auch alle seine Stellvertreter verhindert sein sollten. In den vergangenen beiden Legislaturperioden (ab 2009) war der CDU-Abgeordnete Heinz Riesenhuber (81) Alterspräsident.

Nein, die alte endet mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages. Das wird momentan immer etwas überspielt, weil man so tut, als ob man für den neuen etwas regeln könnte.

Und das alles nur, um die AfD zu verhindern.

Ja, das ist sehr problematisch. Es gäbe gute Gründe, den dienstältesten Abgeordneten die erste Sitzung eröffnen zu lassen.Aber es hat sich nun mal die Praxis eingebürgert, den Ältesten zu nehmen. Wenn man davon abweicht, um einen bestimmten Politiker und den Politiker einer bestimmten Partei zu verhindern, dann kratzt das doch sehr an unseren grundlegenden Werten demokratischer Gleichheit von Abgeordneten. Und auch am Respekt vor den Wählern. Denn das heißt ja auch, dass man dem Abgeordneten und damit den Menschen, die ihn gewählt haben, nicht vertraut. Das bestätigt genau das, was die AfD immer anprangert, dass es nämlich in der Politik einen Elitendiskurs gibt, dass bestimmte Meinungen nicht anerkannt werden.

Nutzt dieser Winkelzug der AfD nicht mehr, als es ihr schadet?

In der Tat. Das Parlament hält es aus, einen Alterspräsident zu haben, den manche als Person ablehnen oder deren Positionen nicht überzeugend sind. Wenn man nicht mehr an diesen demokratischen Prozess glaubt, dann ist das eine große Anerkennung der AfD. Man traut ihr ein erhebliches destruktives Potenzial zu. Wenn man ihre Umfrageergebnisse von sechs, sieben, acht Prozent sieht, dann fragt man sich aber wirklich, woher das herkommen soll. Wäre es nicht politisch sinnvoller, sie als eine legitime, demokratische Kraft anzuerkennen? Das gehört zur Demokratie dazu.

Warum sind wir uns über die Stabilität unserer Demokratie immer noch nicht sicher?

Ich sehe eine sehr große Angst, ich weiß nur nicht, woher sie kommt.Ist es tatsächlich die Angst vor einer Destabilisierung, die bei den jetzigen Umfrageergebnissen der AfD völlig unbegründet ist? Wenn man sich das Personal der AfD anschaut, denke ich nicht, dass es einen Staatsstreich plant. Die AfD hat momentan ja eher etwas Defensives, Larmoyantes. Wenn man davor schon Angst hat und deswegen die Geschäftsordnung ändert, dann ist das eine Schwäche statt selbstbewusst zu sagen, einen demokratisch gewählten AfD-Abgeordneten hält unsere Demokratie aus.

Hat Bundestagspräsident Lammert dem Parlamentarismus einen Bärendienst erwiesen?

Ja, das muss man deutlich sehen. Herr Lammert ist ja ein großer Verfechter des Parlamentarismus, ein großer Verteidiger des Bundestages. Hier hat er in der Sorge um das Ansehen des Bundestages in diesem kurzen Moment der Eröffnung, der Sache einen Bärendienst erwiesen, indem er an grundlegende Fragen der demokratischen Gleichheit aller Abgeordneten und in der Akzeptanz der Wählervotums eine Unterscheidung eingeführt hat.

