Schulz zeigt sich erfreut, dass Macron als "ausgewiesener Pro-Europäer" im ersten Wahlgang gewählt wurde. Alle Pro-Europäer und Demokraten seien in Frankreich nun aufgerufen, zur entscheidenden Wahl am 7. Mai zu gehen.

Es gibt heute Abend zwar keine Wahlparty in der französischen Botschaft in Berlin, doch die Erleichterung in Berlin ist groß. Für die Linke ist der Ausgang des ersten Wahlgangs in Frankreich allerdings ein deutliches Warnsignal.

Nach dem ersten Wahlgang inszeniert sich die Front-National-Kandidatin in Nordfrankreich zwischen Pizzabude und Burgerladen. Marine Le Pen nennt sich die "Kandidatin des Volkes" - viel Zeit hat sie für ihre Anhänger dennoch nicht.

Die Präsidentschaftskandidatin des Front National, Marine Le Pen, feiert ihren Einzug in die Stichwahl in der Provinz. In einem Sportzentrum mitten in einem nordfranzösischen Gewerbegebiet. Es ist ein bewusst gewähltes Kontrastprogramm zur vermeintlich elitären Pariser Elite, zu der die Rechtspopulistin ihre Gegner zählt.

"Nah am Volk sein - nicht bei der Eilte"

Bestes FN-Ergebnis aller Zeiten Le Pen lag am frühen Montagmorgen dem Innenministerium zufolge bei 21,53 Prozent auf Platz zwei hinter dem Sozialliberalen Emmanuel Macron, auf den sie in der entscheidenden Stichwahl am 7. Mai trifft. Damit schnitt Le Pen prozentual besser ab als bei ihrer ersten Präsidentschaftskandidatur 2012 (17,9 Prozent, 6,4 Millionen Stimmen).

Hier in Hénin-Beaumont in der Nähe von Lille wurde Le Pen, die heute Vorsitzende des Front National ist, 2008 zur Gemeinderätin gewählt. 2014 erreicht ihr Parteikollege Steeve Briois bei der Kommunalwahl gleich im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen und ist seitdem Bürgermeister der 27.000 Einwohner.

Es sei "ein Symbol", dass Le Pen am Sonntagabend hier ist statt in Paris, sagt Brios. "Wir denken, dass wir diese Orte an den Stadträndern ansprechen müssen (...) Dieses Frankreich der Vergessenen. (...) Es geht darum, nah am Volk zu sein und nicht bei der Elite."

Wachmänner mit roten Armbinden

Die Arbeitslosenquote in der ehemaligen Bergarbeiterstadt ist hoch. Nach den jüngsten veröffentlichten Zahlen von 2013 liegt die Quote bei 19 Prozent gegenüber 10 Prozent landesweit. Die Kirche und das Rathaus - beide für eine Sanierung eingerüstet - erscheinen neben den kleinen Steinhäusern unverhältnismäßig groß und von einer besseren Vergangenheit zu zeugen. Heute prägen vor allem geschlossene Läden, aufgegebene Bars und Cafés das Stadtbild. Selbst das Wahlkampfbüro von Le Pen macht nichts her - von außen sieht man nicht mehr als ein kleines Schild.

Schon am Sonntagvormittag hat Le Pen hier begleitet von einer Reporterschar in einer Schule ihre Stimme abgegeben - abgeschirmt von der eigenen Sicherheitsgarde des Front National. Die Wachmänner tragen als Kennzeichen rote Armbinden und geben auch am Eingang zur Wahlparty den Ton an.

Nicht ohne meine Flagge

Dort ertönen am Abend die üblichen Schlachtrufe. Die Anhänger kennen ihren Part mittlerweile gut. "Marine, présidente!", "On est chez nous" (Wir sind hier zu Hause) und die Marseillaise gehen ineinander über. Sie haben sich eingedeckt im Marine-Fanshop. An ihren Pullis blinken rot-blaue Anstecker, blaue Rosen sind ans Revers geheftet. Wer ohne Flagge gekommen ist, bekommt eine ausgeteilt.

Nach der Verkündung der ersten Hochrechnung ist die Freude groß. Le Pen zieht neben dem liberalen Kandidaten Emmanuel Macron in die Stichwahl ein. "Das ist eine nie da gewesene Situation", sagt Pierre Deniau, der in Hénin-Beaumont bei der Eingangskontrolle aushilft.

Fünf Minuten und ein Bad in der Menge

"Das ist ein Abend, auf den wir alle seit langem gewartet haben", sagt Vénus Baudechon, die extra aus dem nordfranzösischen Valenciennes gekommen ist. Die 26-Jährige erzählt, sie sei seit drei Jahren Parteimitglied und eigentlich "schon immer" für den FN gewesen.

Der Auftritt Le Pens fällt dann aber denkbar kurz aus. Begleitet von dramatischer Musik kommt die Rechtspopulistin auf die Bühne und spricht keine fünf Minuten. "Ja, ich bin die Kandidatin des Volkes!", ruft sie, nimmt ein kurzes Bad in der Menge, schüttelt ein paar Hände, reckt den Daumen in die Höhe und weg ist sie - raus durch die Hintertür. Die Kandidatin ist zwar nicht im vermeintlich elitären Paris. Aber auch in Hénin-Beaumont hat zumindest das einfache Volk nur sehr kurz etwas von seiner Kandidatin.