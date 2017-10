Nicht immer, aber oft. Eine gern zitierte Börsenweisheit lautet "Sell in May and go away, but remember to come back in September". Etwas holprig ins Deutsche übersetzt heißt das: "Verkaufe im Mai und wende Dich ab, aber denke daran, im September zurückzukommen."

Tatsächlich gilt der September in der Börsenwelt als schwächster Monat des Jahres, in dem viele Aktien besonders günstig zu haben sind. Von da an greifen Anleger verstärkt bei den Papieren zu - der Beginn der viel zitierten Jahresendrally. Die Erwartung auf Kursgewinne erfüllt sich so gesehen quasi von selbst. Allerdings ist das alles nicht in Stein gemeißelt. So war der September 2017 ein außergewöhnlich guter Börsenmonat; der Dax hat hier die Hälfte seines bisherigen Jahresgewinns eingefahren.