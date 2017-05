Lebensmittel im Amazon-Depot in Berlin. Dort und in Potsdam testet der Online-Riese die Lebensmittellieferung in Deutschland.

von Reinhard Schlieker

Jetzt also auch Kraut und Rüben: Amazon steigt ins Lebensmittel-Liefergeschäft ein und verbreitet damit neben Frischwaren auch Angst und Schrecken beim stationären Einzelhandel. Für Amazon-Verhältnisse ist die neue Sparte eher Kleinkram.

In Berlin und Potsdam ging es gerade los, probeweise, was Amazon Fresh in den USA seit Jahren und in Großbritannien seit zwölf Monaten anbietet: Frisches und Gekühltes für die Stammkunden, vormittags bestellt, nachmittags gebracht. Mit im Boot: der Deutsche-Post-Paketdienst DHL sowie einige Einzelhandelsgeschäfte und Feinkostanbieter, außerdem die Kette Tegut. Schon die Einbindung Letzterer zeigt, dass man sich ein schlaues Konzept überlegt hat.

ZDF-Börsenexperte Reinhard Schlieker

Quelle: ZDF

Marktplatz für Dritte

Amazon ist viel mehr Marktplatz für Dritte als Anbieter im eigenen Namen. Auch das unterscheidet den amerikanischen Giganten von heimischen Platzhirschen wie etwa Rewe, bislang Marktführer im Essensbringdienst. Was man so Marktführer nennt: Ein Prozent der Lebensmittelkäufe in Deutschland finden über das Web statt. Nicht jeder Kunde bestellt ein zweites Mal - fehlende Artikel in der Lieferung, so dass man Milch oder Eier dann doch noch selbst holen muss, Ersatzprodukte, die man nicht will und dann umständlich zurückgeben muss (denn der Fahrer nimmt nichts wieder mit), oder Ausschlüsse im Angebot verärgern so manchen.

Die Lieferdienste müssen derweil zusehen, dass sie nicht billige Wasserkisten im Dutzend in den sechsten Stock schleppen, ohne daran etwas zu verdienen. Die logistischen Fallstricke sind dicht aufgespannt. Weshalb Amazon meint, genau der Richtige für den Job zu sein. So mancher, der es schon versucht hat, zog seine Gurkentruppe schnell auch wieder aus dem Verkehr - zu viele Unwägbarkeiten.

40.000 herkömmliche Jobs in Gefahr

Mit Lagerhaltung und Versand kennt man sich aus, und beim Partner DHL sorgt Amazon für klingelnde Kassen, Arbeitsplätze und Renommee. In den USA fahren eigene Amazon-Fresh-Lieferwagen, das will die Deutsche Post lieber verhindern. Die Rabatte für Amazon sind natürlich geheim. Als Leidtragende sehen sich die deutschen Einzelhändler.

In New York ist Amazon mit solchen Lieferwagen unterwegs.

Quelle: dpa

Marktbeobachter halten die Schließung von 1.500 Filialen für denkbar und den Verlust von 40.000 Arbeitsplätzen, sollte sich der Anteil der Onlinebestellungen auf sechs Prozent steigern, wie Analysen es vorhersehen. Dem stehen natürlich neu geschaffene Stellen im Lieferbusiness gegenüber. Außerdem: Auch ohne Amazon schließen kleinere Läden - vor allem auf dem Land, wo der Lieferdienst zunächst nicht zu sehen sein wird.

Gerade da wäre er wohl hoch willkommen. Der rollende Tante-Emma-Laden war schon mal in Mode, dem aufrollenden Wesen von Amazon wäre eines Tages auch so etwas zuzutrauen. Es müssen ja nicht gleich alle 85.000 Artikel auch überall verfügbar sein. Wer soll daraus auch in überschaubarer Zeit einen Einkaufszettel komponieren?

Alexa hört alles

Fragen über Fragen - die Aufregung über den jüngsten Vorstoß der Amerikaner aus Seattle berührt aber nur einen kleinen Randbereich der Konzernaktivitäten. Viel bedeutender ist die Spracherkennungsbox namens Alexa. Das Gerät reagiert auf umgangssprachliche Befehle und Wünsche im nicht mehr so trauten Heim, denn Alexa hört alles, was ja auch der Sinn der Sache ist.

Mit den nach Bedarf zu erweiternden "Skills", also Fähigkeiten, kann man das smarte Haus steuern, allerlei Informationen abrufen und was der Ideen mehr ist. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann seinen BMW per Sprachbefehl abschließen. Und gerade hat die Comdirect-Bank die einfache Abfrage von Börsenkursen in Echtzeit in Alexa integriert. Weitere Anbieter folgen eng getaktet.

In den Rechnern von Amazon läuft das alles zusammen - für Paranoiker und Datenschützer ein Grauen, und für paranoide Datenschützer wohl ziemlich das Weltenende.

Fiskus hat Mehrwertsteuer im Visier

Apropos Rechnerkapazitäten: Unbemerkt von der Öffentlichkeit verdient Amazon mittlerweile einen Gutteil seiner Erlöse mit der Vermietung von Speicherplatz an Dritte. AWS, Amazon Web Services, ist Cloud-Gastgeber solcher Großkunden wie Netflix oder Dropbox. Auch hier ist Amazon also Größter auf einem weiteren Geschäftsfeld.

Die Konkurrenz kann den Giganten nicht schrecken - aber vielleicht ein ganz anderer: Der deutsche Fiskus ist wach geworden. Die vielen Händler, die Amazon als Plattform nutzen, scheinen öfter mal zu vergessen, dass auf Umsätze 19 Prozent Mehrwertsteuer zu entrichten sind. Da man die Anbieter selbst rund um den Globus kaum erreicht, überlegt die Finanzverwaltung, Amazon als Betreiber zur Zahlung zu verpflichten. Der ist völlig entrüstet, aber das nächste Schlachtfeld im schwierigen Deutschland wird gerade schon planiert.