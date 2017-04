In Berlin wurde der Musikpreis Echo verliehen. Udo Lindenberg konnte gleich drei Preise mit nach Hause nehmen. Neben dem Produzentenpreis gewann er in den wichtigen Kategorien Künstler Pop national und Album des Jahres.

Drei Echos, Doppel-Platin und kein bisschen leise: Für Udo Lindenberg bleibt der Titel seines aktuellen Albums - "Stärker als die Zeit" - Programm. Auch kurz vor seinem 71. Geburtstag hat er noch lange nicht genug. Im Mai geht es wieder auf Tour - selbstredend mit seiner "Panikfamily" an Bord.

Bei der Echo-Verleihung vor drei Wochen räumte er drei Trophäen ab, am Donnerstagabend feierte er in Timmendorfer Strand mit Kollegen und Freunden die Doppelplatinverleihung für sein jüngstes Werk. "Großes Lindianergeschrei, ein Freudenfest, der Hut hüpft", jubelte der in Hamburg lebende Musiker.

Ausreichend "Gurgelstoff" an Bord

In einem Hotel an der Ostsee bereitet Lindenberg sich derzeit wieder auf die nächste Tour vor. Die startet am 3. Mai in Kiel und führt den Panikrocker bis Mitte Juni durch Deutschland, 23 Stationen stehen auf dem Programm. Es gebe einige Überraschungen, sagte er vor der Preisverleihung. Drei Sommer hintereinander war er durch große Stadien getourt, jetzt zieht es ihn und seine "Panikfamily" vor allem in Hallen.

Welche Musikerkollegen diesmal als Gäste dabei sind, sei "noch ein bisschen open", erzählte der Sänger, der am 17. Mai 71 Jahre alt wird. Die "größte Bühnenbar der Welt" will er wieder aufbauen - "mit reichhaltigem Getränkeangebot zur gezielten Wirkstoffeinnahme". Ausreichend "Gurgelstoff" auch für sich selbst habe er im Gepäck: "Eierlikör für die sanften Songs und Whisky für die härteren."

"Überirdische Power"

Doppelplatin gab es für 450.000 verkaufte Exemplare seiner vor einem Jahr erschienenen Platte. "So ein Album wird nicht nur von Menschenhand gemacht", sagte Lindenberg, "überirdische Power" sei da mit im Spiel. "Wir sind eben nicht von allen guten Geistern verlassen, im Gegenteil: sie stehen uns bei."