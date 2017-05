Überraschungserfolg der Union in NRW, die SPD dagegen stürzt ab. Martin Schulz kann die SPD nicht so beflügeln, wie von vielen Genossen erhofft. Woran liegt das? Der SPD-Kanzlerkandidat stellt sich den Fragen von Bettina Schausten und Peter Frey.

Obwohl eine schwarz-gelbe Koalition nach der Landtagswahl in NRW eine Mehrheit hätte, will FDP-Landeschef Christian Lindner sich nur darauf einlassen, wenn die Voraussetzungen für seine Fraktion stimmen. Seine Ambitionen auf den Bundestag untermauert er.

Wahlsieger CDU und die überraschend starke FDP müssen nach der NRW-Wahl schauen, was sie verbindet und was nicht. Die SPD hat da ganz andere Sorgen. Sie hat eine krachende Wahlniederlage erlitten, jetzt will sie auf der harten Oppositionsbank Platz nehmen. Das wiederum stört die Liberalen.

FDP-Chef Christian Lindner hat die Absage der SPD an Koalitionsgespräche in Nordrhein-Westfalen kritisiert. Die Sozialdemokraten entzögen sich ihrer "staatspolitischen Verantwortung", sagte Lindner in Düsseldorf. Es gehöre zur politischen Kultur in Deutschland, dass eine große Koalition immer als Reserve zur Verfügung stehe. Der nordrhein-westfälische Parteichef und Bundesvorsitzende warf der SPD vor, die Liberalen mit der Absage unter Druck setzen zu wollen. Aber er fügte auch hinzu: "Wir fühlen uns nicht unter Druck gesetzt."

Nur Schwarz-Gelb realistisch

Schwarz-Gelb ist nach der Landtagswahl am Sonntag die einzige noch realistische Regierungskonstellation im bevölkerungsreichsten Bundesland. CDU und FDP kämen bei einem Bündnis allerdings nur auf die sehr knappe Mehrheit von einer Stimme. Eine große Koalition hätte sich dagegen auf eine breite Parlamentsmehrheit stützen können. "Auch mit einer Stimme Mehrheit kann man regieren", sagte CDU-Landeschef Armin Laschet. Voraussetzung seien "viel Konsens und der Wille, es wirklich besser zu machen".

Laschet sieht vor den Sondierungsgesprächen mit der FDP eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten. Es gebe zwischen beiden Parteien eine "große Übereinstimmung in viele Fragen", sagte er. Die Sondierungen mit der Landes-FDP von Parteichef Christian Lindner würden "zeitnah" beginnen, fügte Laschet hinzu. Ein konkreter Termin sei aber noch nicht vereinbart. Ziel der Gespräche mit der FDP sei, ein "konkretes Programm für einen Politikwechsel" zu entwickeln. Laschet zeigte zugleich Verständnis dafür, dass Lindner sich zuletzt wiederholt zurückhaltend über einen Erfolg der Sondierungen mit der CDU geäußert hatte. Er sei "zuversichtlich", dass die Gespräche erfolgreich verlaufen könnten, sagte Laschet. "Druck sehe ich nicht", fügte der CDU-Landeschef hinzu.

Diverse Differenzen

Die Gespräche bergen aber auch Konfliktstoff. Mit der FDP sehe er Gemeinsamkeiten bei der Bildung, in der Wirtschaftspolitik oder beim Bürokratieabbau, hatte Laschet nach der Wahl gesagt. Anders sehe es aus beim Thema innere Sicherheit: Die FDP sei gegen verdachtsunabhängige Personenkontrollen bei der Schleierfahndung, gegen Vorratsdatenspeicherung und sei bei der Videoüberwachung sehr skeptisch.

Dagegen macht FDP-Chef Lindner die Differenzen weniger bei der inneren Sicherheit und der Schulpolitik aus, als vielmehr bei Fragen der Wirtschaftspolitik. "Bei der Kriminalitätsbekämpfung sind wir nicht sehr weit auseinander", sagte er in Düsseldorf. Die eigentlichen Differenzen zur CDU gebe es in der Wirtschaftspolitik. "Da sehe ich die großen Hürden", sagte Lindner. Auch über die Energiepolitik und die Integration von Flüchtlingen werde man "länger miteinander sprechen müssen".

Lindner: "Hart, aber herzlich"

Das vereinbarte Sondierungsgespräch werde "hart, aber herzlich" geführt, kündigte Lindner an. Dass eine schwarz-gelbe Koalition nur eine Stimme Mehrheit im Landtag hätte, sei aus seiner Sicht kein Problem. Die FDP-Fraktion sei sehr geschlossen. Führende Liberale hatten allerdings auch gedroht, die FDP werde lieber in die Opposition gehen als der CDU in Koalitionsverhandlungen weitreichende Zugeständnisse zu machen.

Die SPD leckt unterdessen ihre Wunden, während sich erste Kandidaten für eine neue Parteiführung in Stellung bringen. NRW-Justizminister Thomas Kutschaty schließt eine Führungsposition in der SPD-Landtagsfraktion oder Landespartei zwar nicht aus, betont aber auch, im Moment stelle sich die Frage noch nicht. Die SPD wolle sich bis zur Sommerpause personell und inhaltlich neu aufstellen, sagte Kutschaty vor der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl. Fraktionschef Römer kündigte an, bei der Sitzung am Dienstag sollten noch keine Personalentscheidungen fallen.

Weitere Rücktritte in der SPD

Nach dem Rücktritt der abgewählten Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von ihren Parteiämtern werden auch Verkehrsminister Michael Groschek, der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Marc Herter und Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski als Nachfolger gehandelt. Auch SPD-Fraktionschef Norbert Römer schloss eine erneute Kandidatur für das Spitzenamt nicht aus. Dagegen distanzierte sich der Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, Frank Baranowski, von einer Kandidatur für den SPD-Landesvorsitz. "Oberbürgermeister zu sein, ist keine Teilzeitbeschäftigung", teilte er auf Anfrage mit. "Ich konzentriere mich auf diese Aufgabe."

Für ihre klare Absage an eine große Koalition muss die SPD scharfe Kritik einstecken. Für den Generalsekretär der NRW-CDU, Bodo Löttgen, zeigt die Entscheidung "die komplette Handlungsunfähigkeit" der Sozialdemokraten. Lindner kritisierte, die Sozialdemokraten entzögen sich ihrer "staatspolitischen Verantwortung". Es gehöre zur politischen Kultur in Deutschland, dass eine große Koalition immer als Reserve zur Verfügung stehe.

Auch Grünen-Spitzenkandidatin kündigt Rückzug an

Die Grünen zogen am Dienstag ebenfalls erste Konsequenzen aus der herben Wahlniederlage. Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann kündigte vor einer Fraktionssitzung ihren baldigen Rückzug an. "Für mich ist klar, dass ich in absehbarer Zeit auf mein Mandat verzichte, damit der Neuordnungsprozess der Fraktion gut vonstattengehen kann", sagte die noch amtierende Schulministerin.