Paukenschlag am Nachmittag in Berlin. Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur, tritt auch als SPD Chef ab und wechselt vom Wirtschafts- ins Außenministerium. Martin Schulz soll Kanzlerkandidat werden.

Überraschend gab SPD-Parteichef Gabriel heute bekannt: Kanzlerkandidat wird nicht er, sondern Martin Schulz. Dieser habe gegen Merkel habe die eindeutig besseren Wahlchancen. Weiterhin will Gabriel auch den Parteivorsitz an Schulz abgeben.

Linke und Grüne sehen in der Entscheidung für Martin Schulz als Kanzlerkandidat der SPD keine Signalwirkung für oder gegen ein rot-rot-grünes Bündnis. Grünen-Spitzenkandidatin Göring-Eckardt kritisierte den Schritt als "Entscheidung Gabriels gegen Gabriel". Schulz stellt sich heute der SPD-Fraktion vor.

"Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht", sagte Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht, der Deutschen Presse-Agentur. "Mit Blick auf seine politische Biographie steht Martin Schulz nicht für einen sozialen Aufbruch, er ist leider kein glaubwürdiger Vertreter einer Neuorientierung zurück zu echter sozialdemokratischer Politik", so Wagenknecht.

Auch für die Haltung der Grünen zur SPD hat die Personalentscheidung keine Konsequenzen. "Für uns ändert sich durch die Entscheidung der SPD nichts", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt der dpa. "Wir ziehen eigenständig in den Wahlkampf und reden über Inhalte, statt Koalitionsdebatten zu führen."

Wagenknecht: Schulz und Gabriel politisch nah

SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte am Dienstag verkündet, dass er dem früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz sowohl den Parteivorsitz als auch die Kanzlerkandidatur überlassen will. Wagenknecht sieht die beiden politisch auf einer Linie. "Schulz hat Gabriels Kurs, die Beteiligung der SPD an der Zerstörung des Sozialstaats, nie kritisiert. Beide stehen einander politisch nah."

Göring-Eckardt kritisierte aber Gabriels Schritt: "Die Entscheidung für Schulz als Kanzlerkandidat ist vor allem eine Entscheidung Gabriels gegen Gabriel", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Acht Monate vor der Bundestagswahl sei mit der Entscheidung für Martin Schulz völlig unklar, wofür die SPD stehe.

Lambsdorff: "Gabriels Problem ist die SPD"

Zugleich äußerte Göring-Eckardt auch Respekt vor Gabriels Entscheidung, die "für ihn persönlich schwierig" gewesen sei. Gabriel habe in den vergangenen Jahren die Sozialdemokraten geprägt wie kein anderer, sagte Göring-Eckardt. "Sigmar Gabriel hatte es mit seiner SPD nicht leicht und die SPD nicht leicht mit ihm. Dafür haben die beiden es erstaunlich lange miteinander ausgehalten."

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), hält die SPD auch mit Schulz an der Spitze für chancenlos. "Das Problem der SPD ist nicht Gabriel, Gabriels Problem ist die SPD - eine desorientierte Partei ohne Projekt", sagte Lambsdorff "Daran wird sich auch durch die Nominierung von Martin Schulz nichts ändern." Es sei nicht erkennbar, "wie die SPD wieder in die Erfolgsspur kommen soll".

Schulz steht SPD-Fraktion Rede und Antwort

Die Union hielt sich weitgehend zurück. Kanzlerin Angela Merkel sagte zunächst gar nichts zum SPD-Kanzlerkandidaten, CSU-Chef Horst Seehofer warnte die eigenen Leute, dass es jetzt nicht einfacher geworden sei: "Eigentore dürfen keine passieren, jetzt noch weniger." Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry bezeichnete Schulz auf Twitter als "Symbol für EU-Bürokratie und ein tief gespaltenes Europa".

Martin Schulz stellt sich heute der Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten vor. Die Sondersitzung war einberufen worden, nachdem der bisherige Parteichef Sigmar Gabriel Schulz als Kanzlerkandidaten und für den Parteivorsitz vorgeschlagen hatte. Gabriel will Außenminister werden, Ex-Justizministerin Brigitte Zypries soll das Wirtschaftsministerium übernehmen - beide stehen dem Gremium ebenfalls Rede und Antwort.

Das Kabinett wird voraussichtlich noch in dieser Woche umgebildet. Schon am Freitag könnten Gabriel und Zypries vereidigt werden. Der bisherige Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) tritt am 12. Februar bei der Bundespräsidentenwahl als Kandidat der großen Koalition an - an seiner Wahl gibt es keinen Zweifel.