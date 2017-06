Die Partei die Linke beschließt am Wochenende ihr Programm für die Bundestagswahl. Dieses sei „sehr selbstbewusst links“, die Forderungen könnten es aber erschweren, einen Koalitionspartner zu finden, so ZDF-Reporter Ralph Schumacher.

Am Wochenende findet der Bundesparteitag der Partei die Linke in Hannover statt. Die Delegierten wollen ein Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschließen. Der Fokus liegt dabei auf einem sozialeren und gerechteren Zusammenleben.

Die Linke hat auf ihrem Parteitag Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung formuliert. So fordert sie einen Kurswechsel in der Steuer- und Sicherheitspolitik - will sich aber gleichzeitig nicht ins Abseits manövrieren.

Zum Abschluss des Parteitags in Hannover will die Linke ihr umfassendes Programm für die Bundestagswahl im September verabschieden - samt ungewöhnlicher Kehrtwende. Nach zwölf Stunden hat die Partei einen Beschluss über das Verhältnis von Staat und Kirche wieder zurückgenommen.

Am späten Samstagabend hatten die Delegierten mit knapper Mehrheit gegen den Willen des Vorstands die Forderung beschlossen, dass die Staatsverträge mit den Kirchen gekündigt werden sollen. Heute stimmten die Delegierten noch einmal über die Frage ab und erteilten der Forderung doch noch eine Absage.

Heftige Debatte

Die Delegierten lieferten sich eine heftige Debatte. Einer brüllte eine Rednerin nieder - diese konterte mit: "Ich habe das Recht auszureden." Die staatliche Finanzierung der theologischen Ausbildung und Seelsorge in Bundeswehr, Krankenhäusern und Strafanstalten sollte der umstrittenen Forderung gemäß abgeschafft werden.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer nannte den Beschluss "verheerend". Denn nun müsste er eigentlich den Berliner Staatsvertrag mit der jüdischen Gemeinde kündigen, die unter anderem auch den Schutz der jüdischen Einrichtungen in Berlin regelten. "Wenn einem die eigene Partei so einen einschenkt, kann ich nur hoffen, dass nicht alle Delegierten gewusst haben, was sie da abgestimmt haben."

Keine prominenten Fürsprecher

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau sagte, die Staatsverträge seien gerade Ausdruck der erwünschten Trennung von Staat und Kirche. Sie seien nicht zu verwechseln mit den staatlichen Leistungen für die Kirchen, gegen die auch sie eintrete. Prominente Fürsprecher für den umstrittenen Antrag fanden sich nicht. Die Befürworter argumentierten etwa, dass nicht gläubige Menschen durch die Staatsverträge benachteiligt würden.

Bei der ersten Abstimmung am Samstagabend setzte sich der Änderungsantrag zum Vorstandsentwurf knapp mit 196 Ja-Stimmen bei 185 Gegenstimmen durch. Es war die einzige Schlappe für den Vorstand bei rund 300 Abstimmungen. Die Parteiführung hatte lediglich die Forderung nach einer rechtlichen Gleichstellung aller Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften vorgesehen.

Beim zweiten Mal erhielt derselbe Antrag 234 Nein- und nur 141 Ja-Stimmen. Zuvor hatten die Delegierten für eine Wiederholung der Abstimmung votiert. Da Kritiker des Beschlusses das Thema zunächst mit persönlichen Erklärungen wieder aufmachten, warfen Delegierte der Parteitagsregie Manipulation vor.

Linke will sozialen Kurswechsel

Am frühen Nachmittag will die Partei ihr Wahlprogramm beschließen. Die Partei zieht mit der Forderung nach einem deutlichen sozialen Kurswechsel in den Bundestagswahlkampf. Die Linke will Reichtum über das Steuer- und Abgabensystem umverteilen und Hartz IV abschaffen.

Falls es nach der Bundestagswahl zu Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen kommen sollte, dürfte auch das definitive Nein zu Kampfeinsätzen der Bundeswehr ein heikler Punkt werden. Die Tür zu Rot-Rot-Grün schlugen die Linken nicht zu. Von einer Mehrheit in Umfragen ist so eine Konstellation aber derzeit weit entfernt.