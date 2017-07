Nach langem Transferpoker hat der 1.FC Köln den spanischen U21-Nationalspieler Jorge Mere (20) von Sporting Gijon verpflichtet. Über die Ablösesumme machten die Kölner keine Angaben, laut übereinstimmenden Medienberichten soll das Abwehrtalent 8,5 Millionen Euro kosten. "Wir verfolgen Jorge Meres Entwicklung schon länger. Er ist für sein Alter sehr weit, war in Gijon in den letzten zwei Jahren Stammspieler und hat in diesem Sommer bei der U21-EM auch international überzeugt", sagte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Der Defensivspezialist erhält in Köln einen Fünfjahresvertrag.