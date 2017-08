"Alles außer Fußball", so sieht das "ZDF SPORTextra"-Programm am Wochenende aus. Live, in Zusammenfassungen und via Livestream gibt's bei zdfsport.de und im ZDF eine ganze Reihe von Sport-Topevents. Los geht's am Samstag bereits ab 10:30 Uhr mit der Kanu-Sprint-EM im Livestream. Ab 13:45 Uhr gibt's dann das Beachvolleyball-Finale des Major in Hamburg live im Zweiten. Am Sonntag geht's um 10 Uhr bereits mit Beachvolleyball und Kanu im Livestream weiter, ehe dann ab 15:45 Uhr das geballte Sportprogramm mit Reiten, Boxen, Basketball, Formel 1, Leichtathletik und Hockey auf den TV-Zuschauer wartet.