Mit einem knapp 80-minütigen Festakt am Pariser Platz unweit des Brandenburger Tores ist in Berlin das 43.Internationale Deutsche Turnfest feierlich eröffnet worden. Bis zum 10.Juni haben sich mehr als 80.000 Turner in der deutschen Hauptstadt versammelt, um zahlreiche Wettkämpfe in Freizeitbereich, aber auch im Spitzensport zu absolvieren. Das ZDF zeigt in einem SPORTextra am Montag eine Zusammenfassung der Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Berlin - ab 16:15 Uhr live im TV und in der Mediathek.