Carles Puigdemont ist in aller Munde. Das war nicht immer so. Der umstrittene Mann, der die Unabhängigkeit der spanischen Region Katalonien erreichen will, war lange Zeit ein echter Nobody. Erst 2016 kam er groß heraus.

Seinen Kindheitstraum, Astronaut zu werden, hat sich Carles Puigdemont nicht erfüllen können. Dafür ist der Chef der Regierung der spanischen Region Katalonien kometenhaft vom politischen Nobody zum Schrecken Spaniens aufgestiegen. Für den 54 Jahre alten überzeugten Separatisten schlägt am Sonntag die große Stunde: Gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid und trotz eines Verbots des Verfassungsgerichts will er ein "verbindliches Referendum" über die Loslösung der Region von Spanien durchziehen.

Nach seiner Wahl zum katalanischen Regierungschef hatte der bis dahin nahezu unbekannte Ex-Journalist im Januar 2016 im Parlament von Barcelona vollmundig verkündet: "Es sind keine Zeiten für Feiglinge!" Man werde den Weg zur Unabhängigkeit unbeirrt aufnehmen, versprach damals der Chef der liberal-separatistischen Allianz Junts pel Sí (Gemeinsam fürs Ja), der mit der Unterstützung der kleinen linksradikalen Partei CUP gewählt wurde. Und er hielt Wort. Gut eineinhalb Jahre später rief er die Abstimmung aus.