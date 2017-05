Passt das christliche Menschenbild der Kirchen mit der Programmatik der AfD zusammen? Viele in der Kirche meinen, nein - so auch Margot Käßmann. Doch überschreiten die Kirchen damit ihre Kompetenz und mischen sich zu sehr in Politik ein?

Einfluss des christlichen Glaubens auf die persönliche Gestaltung der Politik - darüber wollen Kanzlerin Angela Merkel und Ex-US-Präsident Barack Obama beim Evangelischen Kirchentag in Berlin diskutieren. Verfolgen Sie die Veranstaltung am Brandenburger Tor hier live.

Der Obama-Auftritt hatte vereinzelt Kritik hervorgerufen. Aus der politischen Opposition hieß es, der charismatische Ex-Präsident leiste rund vier Monate vor der Bundestagswahl Wahlkampfhilfe fürMerkel. In Kirchenkreisen gab es Bedenken, dass der Auftritt Obamas das vielfältige Angebot des Kirchentages mit fast 2.500 Veranstaltungen überstrahlen wird.

Scharfe Sicherheitsvorkehrungen

Für die vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au moderierte Diskussion der beiden Spitzenpolitiker gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Unter anderem sind Taschenkontrollen geplant.

Der Kirchentag, der im Jahr des 500. Reformationsjubiläums bis Sonntag in Berlin und Wittenberg gefeiert wird, war am Mittwochabend mit drei Freiluft-Gottesdiensten eröffnet worden. Insgesamt kamen 70.000 Gläubige. 200.000 Besucher gaben die Veranstalter für das anschließende Straßenfest, den "Abend der Begegnung", an.

Bei einem abendlichen Empfang in der CDU-Parteizentrale ermunterte die Parteivorsitzende Angela Merkel die Kirchen, sich weiter in politische Debatten einzumischen. Das Evangelium sei kein Regierungsprogramm, sagte die Protestantin. Dennoch sei es besser, die Kirchen mischten sich ein, als dass sie sich zurückhielten, fügte die Kanzlerin hinzu.

Dabei dürfe nur die christliche Botschaft nicht zu kurz kommen. Vor allem CSU-Politiker hatten in der jüngeren Vergangenheit den Kirchen vorgeworfen, sich zu sehr in die Politik einzumischen.

Merkel: "Religion gehört in öffentlichen Raum"

Merkel unterstrich, in Deutschland gebe es die Trennung von Kirche und Staat. Der Staat trete den Religionen aber wohlwollend gegenüber. Nach der deutschen Einheit und der Erfahrung in der DDR, in der Kirchen aus dem öffentlichen Raum verdrängt wurden, sei es ihr schwer gefallen, öffentlich Religion zu praktizieren, sagte Merkel. Heute gelte für sie: "Es ist ein richtiges Zeichen des öffentlichen Bekenntnisses." Für die Union stehe fest: "Religion gehört in den öffentlichen Raum", betonte die Regierungschefin.

Parallel zum zentralen Programm in Berlin und Wittenberg beginnen am Himmelfahrtstag auch sechs regionale "Kirchentage auf dem Weg" in acht mitteldeutschen Städten. Sie führen wie das Christentreffen in der Bundeshauptstadt zum Abschlussgottesdienst in Wittenberg. Dort werden für Sonntag mehr als 100.000 Menschen erwartet. Der Gottesdienst auf den Elbwiesen ist zugleich der Höhepunkt des Festjahres zu 500 Jahren Reformation.