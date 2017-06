Video Forscher: IS will spalten

Es ist ein Teil der Strategie des IS, gegen die Staaten, die ihn bekämpfen, dort zuzuschlagen, "wo es am meisten wehtut" sagte Terrorismusforscher Peter Neumann. Der IS ziele darauf, Gesellschaften zu spalten. Das verschaffe ihm Anhänger.

Dass der Anschlag in Londons Ausgehviertel auf das Konto von Islamisten gegangen ist, daran hatte die britische Regierung bereits kurz danach kaum Zweifel. Jetzt hat sich die Terrormiliz IS zu den Attacken am Samstagabend bekannt. Die Polizei ließ inzwischen einen der zwölf Festgenommenen wieder frei.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat bekannte sich im Internet zu den Taten. Das teilte die auf die Beobachtung von Extremistenseiten spezialisierte SITE Intelligence Group am Sonntagabend mit. Die Analysten beriefen sich dafür auf das IS-Sprachrohr Amak, das im Netz ein Schreiben auf Arabisch veröffentlichte.

Der IS hat sich bereits häufiger zu Taten bekannt, die nicht nur durch Kämpfer der Gruppe ausgeführt wurden, sondern auch, wenn andere durch die Ideologie der Terrormiliz motiviert wurden. Es handelt sich um die dritte Attacke in diesem Jahr in Großbritannien, zu der sich der IS bekannt hat. Auch den Bombenanschlag von Manchester vor rund zwei Wochen sowie einen ähnlichen Angriff mit einem Fahrzeug im März im Herzen von London beanspruchten die Extremisten für sich.

Ein Festgenommener wieder auf freiem Fuß

Am Samstagabend waren drei Angreifer mit einem Kleintransporter auf der London Bridge zunächst in Fußgänger hineingefahren, danach stachen sie in einem angrenzenden Ausgehviertel wahllos mit Messern auf Menschen ein. Bei dem Anschlag wurden sieben Menschen getötet und 48 verletzt, viele von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Die mutmaßlichen Angreifer wurden erschossen. Unter den Todesopfern waren ein Kanadier und ein Franzose. Auch unter den Verletzten waren viele Ausländer, darunter zwei Deutsche.

Die britische Polizei nahm am Sonntagmorgen im Zuge der Terrorermittlungen zwölf Personen fest. Am späten Sonntagabend hielt die Polizei noch elf Menschen fest, sieben Frauen und vier Männer. Inwieweit sie in den Anschlag verwickelt waren, blieb zunächst unklar.

Londons Bürgermeister kündigt Mahnwache an

London

Londons Bürgermeister Sadiq Khan rief für diesen Montag um 18 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) zu einer Mahnwache im Potters Fields Park nahe der London Bridge auf, um der Opfer des Anschlags vom Samstag zu gedenken. Als Zeichen der Solidarität mitund seinen Bewohnern wurde in Berlin am Sonntagabend das Brandenburger Tor mit dem "Union Jack", der britischen Flagge, angestrahlt.

Die britische Premierministerin Theresa May sprach sich für härtere Maßnahmen im Kampf gegen islamistischen Extremismus aus. "Genug ist genug", sagte sie. Die Anschläge seien durch eine "böse Ideologie des islamistischen Extremismus miteinander verbunden", so May. "Es ist eine Ideologie, die behauptet, dass unsere westlichen Werte und Freiheit, Demokratie und Menschenrechte unvereinbar mit der Religion des Islam seien."

In Großbritannien soll an diesem Donnerstag ein neues Parlament gewählt werden. Die Wahl werde wie geplant stattfinden, sagte May. Die großen Parteien unterbrachen aber wie bereits nach dem Manchester-Anschlag ihren Wahlkampf.