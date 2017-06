Video Forscher: IS will spalten

Es ist ein Teil der Strategie des IS, gegen die Staaten, die ihn bekämpfen, dort zuzuschlagen, "wo es am meisten wehtut" sagte Terrorismusforscher Peter Neumann. Der IS ziele darauf, Gesellschaften zu spalten. Das verschaffe ihm Anhänger.

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu dem Anschlag in London bekannt. Das teilte das IS-Sprachrohr Amak im Internet mit. Im Osten Londons gab es weitere Festnahmen. Mindestens elf Verdächtige sind in Gewahrsam.

Schritt für Schritt gehen die Ermittlungen voran: Nach dem Anschlag von London weiß die Polizei mittlerweile, wer die Attentäter waren - und durchkämmt das Umfeld. Am Montagmorgen gab es weitere Hausdurchsuchungen in London.

Nach dem Terroranschlag von London hat die Polizei nach eigenen Angaben die drei Attentäter identifiziert. Die Namen würden veröffentlicht, "sobald es die Ermittlungen erlauben", teilte die Londoner Polizei am Montagmorgen mit. Jetzt gehe es darum, herauszufinden, ob die Männer weitere Helfer bei der Planung des Anschlags gehabt hätten, sagte Polizeichefin Cressida Dick in Medien.

Bedrohung durch Terror neue Realität

Die Bedrohung durch den Terror nannte sie eine "neue Realität". "Das waren wirklich ein paar grauenhafte Wochen", sagte Dick der BBC am Montagmorgen mit Blick auf die Attacken in Manchester und London. "Wir werden uns ändern und an das gewöhnen, was scheinbar für uns zu einer neuen Realität geworden ist."

Die nötigen Ressourcen zur Terrorbekämpfung seien vorhanden, sagte die Polizeichefin. «Seit 2013 haben wir, glaube ich, 18 geplante Anschläge vereitelt.» Im Schnitt werde täglich ein Mensch im Kampf gegen den Terror verhaftet, und die Geheimdienste seien sehreffizient. «Wir tun alles, was in unserer Macht steht.» Jetzt gehe es zunächst darum, die Bevölkerung in London und landesweit zu schützen, sagte Dick. Dazu werde die Polizeipräsenz unter anderem auf den Straßen und bei öffentlichen Veranstaltungen erhöht.

Am Morgen hatte die Polizei in Barking und Newham Razzien durchgeführt - mehrere weitere Personen im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Samstagabend wurden festgenommen.

IS bekennt sich

Zuvor hatte sich die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat im Internet zu den Taten bekannt. Das teilte die auf die Beobachtung von Extremistenseiten spezialisierte SITE Intelligence Group am Sonntagabend mit. Die Analysten beriefen sich dafür auf das IS-Sprachrohr Amak, das im Netz ein Schreiben auf Arabisch veröffentlichte.

Der IS hat sich bereits häufiger zu Taten bekannt, die nicht nur durch Kämpfer der Gruppe ausgeführt wurden, sondern auch, wenn andere durch die Ideologie der Terrormiliz motiviert wurden. Es handelt sich um die dritte Attacke in diesem Jahr in Großbritannien, zu der sich der IS bekannt hat. Auch den Bombenanschlag von Manchester vor rund zwei Wochen sowie einen ähnlichen Angriff mit einem Fahrzeug im März im Herzen von London beanspruchten die Extremisten für sich.

Zwei Deutsche unter Verletzten

Am Samstagabend waren drei Angreifer mit einem Kleintransporter auf der London Bridge zunächst in Fußgänger hineingefahren, danach stachen sie in einem angrenzenden Ausgehviertel wahllos mit Messern auf Menschen ein. Bei dem Anschlag wurden sieben Menschen getötet und 48 verletzt, viele von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Die mutmaßlichen Angreifer wurden erschossen. Unter den Todesopfern waren ein Kanadier und ein Franzose. Auch unter den Verletzten waren viele Ausländer, darunter zwei Deutsche.