MotoGP-Pilot Valentino Rossi hat drei Wochen nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch die Freigabe für den Start beim Großen Preis von Aragonien/Spanien (24.September) erhalten. "Am Nachmittag hat Valentino Rossi die Pflichtuntersuchung von Chefmediziner Clemente Millan erfolgreich bestanden. Dieser erklärte, der neunmalige Weltmeister sei fit genug um zu fahren", teilte das YamahaWerksteam am Donnerstag mit. Rossi hatte sich im Anschluss an einen dreitägigen Test in Misano entschieden, am Wochenende in die WM zurückzukehren. Für die Teilnahme fehlte nur noch die Erlaubnis der Rennärzte.