Loriot hatte vor 50 Jahren seinen ersten Fernsehauftritt in einer kleinen Sendung. Als Karikaturist präsentierte Vicco von Bülow, wie er bürgerlich hieß, Cartoons aus aller Welt. Er zeigte aber auch sein eigenes, unverwechselbares Können als Zeichner und Moderator.

Süffisant ironisch begrüßt Vicco von Bülow im Februar 1967 erstmals die Fernsehzuschauer - noch ganz farblos: "Meine Damen und Herren. Im Jahre 1834 wurde das britische Parlament, das Ober- und Unterhaus beherbergt, Opfer einer Feuersbrunst". Das waren seine ersten Worte. Es ist die noch graue Vorzeit des Fernsehens in Schwarz-weiß. Sein Humor ist aber damals schon sehr bunt und schrill.

Dem Auftreten nach hätte Loriot durchaus auch eine Nachrichtensendung moderieren können - seriös kritisch der Blick, streng gekleidet im Zweireiher, akkurat sitzend seine Krawatte. Doch sein ganz spezieller Augenaufschlag und die bewusst gestalteten Sprechpausen lassen keinen Zweifel aufkommen, es handelt sich um eine satirische Darbietung.

Mit der Sendereihe "Cartoon" hat der damals 43-jährige Karikaturist seine erste Tuchfühlung vor der Kamera im Fernsehstudio des Süddeutschen Rundfunks (SDR) in Stuttgart. "Cartoon" legt den Grundstein für das, was ihn später so berühmt macht: die Figuren mit Knollennase, sein feinsinniger Humor und sein ausgeprägter Hang zur Selbstironie.

Satirische Reifung zwischen 1967 und 1972

Für die Loriot'sche Herleitungen lässt sich Vicco von Bülow schon damals viel Zeit; von der anfangs erwähnten "Feuersbrunst" über die erste englische Publikation namens "Punch's Cartoon" bis hin zum Titel der Sendung, das muss man mögen. In der Kürze mag die Würze liegen - nicht aber für Loriot. Sein Stil ist von Anfang an ein anderer. Der 1923 in Brandenburg an der Havel geborene Komiker zelebriert meisterlich seine Ansprache an die Zuschauer, genüsslich sieht man ihm dabei zu.

Am 25. August 1967 kommt die Farbe ins Fernsehen und mit diesem Fortschritt schreitet auch Loriot voran und entwickelt sich zu einem der vielseitigsten Humoristen, den die Deutschen so sehr lieben und verehren, obwohl er ihnen den Spiegel vorhält. Die Sendung zeigt in den wilden Jahren der Studentenunruhen Cartoons, stellt einzelne Karikaturisten, Zeichentricksketche und kleine Filme vor. Mehr und mehr kommen auch die Loriot'schen Ideen zum Tragen. 1968 erhält "Cartoon" bereits den begehrten Alfred-Grimme-Preis und Loriot eine "lobende Erwähnung". Fünf Jahre nutzt Vicco von Bülow die Fernsehbühne der Sendung für seine satirische Reifung und Weiterentwicklung.

Loriot erschafft sich sein eigenes Universum

1972 ist Schluss damit, die Sendereihe wird eingestellt - eine Perle der deutschen TV-Geschichte. Die rote Couch, die im Laufe der Jahre schließlich zu einem festen Element vieler Sketche werden wird, hat er zuvor in "Cartoon" ausprobiert. Sein eigenwilliger Humor setzt in Deutschland Maßstäbe - bis heute. Kein anderer Komiker hat es geschafft, so zeitlos zu sein. Von Heinz Erhardt, Dieter Hallervorden und Otto Waalkes sind nur seine Sketche ins kollektive Gedächtnis eingegangen, die zum Alltagskanon der Deutschen gehören.

Das Fernsehen als Massenmedium hat ihn zu dem gemacht, war er bis heute ist. Das Ende von "Cartoon" war nicht das Ende von Loriot, ganz im Gegenteil. Danach erschafft er sich sein eigenes Universum.

Mit einer Zuschrift eines Zuschauers startet Loriot die letzte Sendung "Cartoon" kurz vor Weihnachten 1972: "Meine Damen und Herren. Aus der Fülle der Zuschauerpost möchte ich Ihnen diese Postkarte vorlesen. 'Werte Herren, ich verfolge seit Jahren das Fernsehprogramm und ich frage mich, wie lange Sie die Sendereihe 'Cartoon' noch fortsetzen wollen? Dieser Meinung sind auch alle meine Bekannten.' Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe, hier wurde ein Wunsch..." Ganz im Loriot'schen Sinne verschwindet die Sendung vom Bildschirm nicht ohne diese ironische Zuspitzung.

Der Komiker offenbart typisch Deutsches

Was der Komiker jahrelang regional in Stuttgart ausprobiert hat, ist für ihn zu einem Sprungbrett geworden. Bei Radio Bremen produziert er schließlich seine größten Sketche, die den Komiker unsterblich gemacht haben. Etwa die "Die Nudel" von 1977 mit Evelyn Hamann - ein Meilenstein in der deutschen Fernsehgeschichte: perfekt inszeniert funktioniert der Sketch so gut, weil er typisch Deutsches offenbart, was jeder kennt, und das so erschreckend zeitlos ist und uns allen den Spiegel vorhält - bis heute.

Vicco von Bülow ist am 12. November 2011 am Starnberger See im Alter von 87 Jahren gestorben. Sein Humor bleibt aber unsterblich.