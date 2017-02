Die Lufthansa liefert künftig Essen für Etihad-Flüge und will auch die Wartung von Flugzeugen der Airline aus Abu Dhabi übernehmen. Die beiden Unternehmen schlossen einen vierjährigen Vertrag. Das Geschäft hat nach Konzernangaben ein Volumen von 93 Millionen Euro.

Konkret übernimmt die Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs das Catering für Etihad in 16 Städten weltweit. Daneben unterzeichneten die Unternehmen eine Absichtserklärung für die Wartung, Reparatur und Generalüberholung der Flugzeuge von Etihad Airways durch die Lufthansa-Technik. Die Pläne beziehen sich auch auf die Maschinen anderer Gesellschaften, an denen Etihad beteiligt ist.

Lufthansa mietet Airberlin-Maschinen an

Eine zusätzliche Ausweitung der Kooperation wird geprüft, erklärten beide Konzerne. Denkbar ist dies etwa bei der Luftfracht, beim Einkauf und beim Passagierservice. Es gehe beiden Seiten darum, "ihre Wettbewerbsfähigkeit weltweit und im europäischen Markt zu stärken".

Lufthansa und Etihad hatten sich in den vergangenen Monaten immer weiter angenähert. Im Dezember vereinbarten die beiden ein sogenanntes Codeshare-Abkommen, das am Mittwoch in Kraft trat. Damit bekommen Etihad-Flüge zwischen Abu Dhabi und Frankfurt am Main sowie München auch Lufthansa-Flugnummern. Geplant ist außerdem, dass Lufthansa-Flüge zwischen Frankfurt und Rio de Janeiro sowie Bogotá Etihad-Flugnummern erhalten. Dafür steht den Angaben zufolge noch die behördliche Genehmigung aus.

Lufthansa mietet außerdem 38 Maschinen samt Besatzung von der angeschlagenen Konkurrentin Airberlin an, bei der Etihad Großaktionär ist. Das Leasingvorhaben wurde in dieser Woche vom Bundeskartellamt genehmigt. Den Angaben vom Mittwoch zufolge soll am 10. Februar das erste Airberlin-Flugzeug für die Lufthansa-Billigtochter Eurowings abheben.