Der Machtkampf im kleinen westafrikanischen Gambia spitzt sich zu. Der neue Präsident Barrow musste sich im Nachbarland Senegal vereidigen lassen - denn der bisherige Amtsinhaber Jammeh räumt seinen Platz trotz Wahlniederlage nicht. Nun sollen ihn Truppen aus dem Senegal zum Abtritt zwingen.

Nachdem die Vereidigungszeremonie des gewählten Präsidenten Adama Barrow in der gambischen Botschaft des Nachbarlandes Senegal stattfand, marschierten senegalesische Truppen in Gambia ein. Die Soldaten hätten am Donnerstagnachmittag die Grenze überquert, sagte Armeesprecher Abdoul Ndiaye am Abend in Dakar. Ziel des Einsatzes ist es, den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Machtübergabe an seinen Nachfolger zu bewegen.

Vereinte Nationen unterstützen Barrow

Der UN-Sicherheitsrat beschloss in New York ein Eingreifen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Der Einsatz soll demnach einen Machtwechsel mit "allen erforderlichen Maßnahmen" ermöglichen. Alle 15 Mitglieder des UN-Gremiums gaben grünes Licht für den vom Senegal eingebrachten Resolutionstext.

In dem Text ist die Rede davon, dass "zuerst politische Mittel" zur Anwendung kommen sollen, um Jammeh zum Machtverzicht zu bewegen. Die UN-Vetomacht Russland betonte, es handle sich bei der Maßnahme nicht um eine formelle Autorisierung zum Einsatz militärischer Gewalt. Nicht erwähnt ist in der Resolution etwa Kapitel 7 der UN-Charta, der Staaten den Einsatz von Gewalt erlaubt. Zugleich rief das höchste UN-Gremium Jammeh auf, zurückzutreten. Dessen Amtszeit war am frühen Donnerstagmorgen um 1 Uhr deutscher Zeit abgelaufen.

"Dies ist der Tag, den kein Gambier vergessen wird"

Barrow ordnete während seiner Vereidigungsrede die gambischen Streitkräfte - geschätzte 5.000 Soldaten - an, in ihren Kasernen zu bleiben. Zugleich forderte er Jammeh in Anspielung an den Wahlausgang vom 1. Dezember auf, den Willen des Volkes zu respektieren. Er selbst werde bald nach Gambia zurückkehren und seine Regierung bilden. Barrow hält sich aus Sicherheitsgründen in Senegal auf. Seine Vereidigung fand im Beisein von etwa 40 Menschen in einem kleinen Raum der gambischen Botschaft in Dakar statt.

Anwesend waren auch Gambias Wahlleitung und Vertreter von ECOWAS. "Dies ist der Tag, den kein Gambier vergessen wird", sagte Barrow während der hastig abgehaltenen Vereidigung. "Unsere Flagge wird nun hoch unter denjenigen der demokratischsten Nationen wehen." Fernsehkameras übertrugen die Bilder nach draußen auf eine große Leinwand, damit hunderte Menschen die Zeremonie mitverfolgen konnten.

Jammeh fordert Gerichtsentscheid

Barrow hatte die Wahl vom 1. Dezember gewonnen. Jammeh hatte seine Niederlage zunächst eingestanden, dann aber seine Meinung geändert. Er erklärte, er werde die Ergebnisse nicht akzeptieren und begründete das mit Unregelmäßigkeiten. Ein Gericht soll nun darüber entscheiden.

Jammeh befand sich am Donnerstag in seiner offiziellen Residenz, dem Staatshaus, in Gambias Hauptstadt Banjul, wie ein Regierungsbeamter sagte. Dort wolle er auch bleiben, hieß es. Sollte die ECOWAS-Einsatztruppe ihn festnehmen wollen, müsse sie dort hinkommen, sagte er. Jammeh war 1994 durch einen Putsch an die Macht gekommen. Unter seiner Regierung seien Oppositionelle willkürlich festgenommen, gefoltert und getötet worden, so die Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen.

Afrikanische Länder wenden sich von Jammeh ab

Inzwischen haben sich afrikanische Länder von Jammeh abgewandt. Botsuana gab bekannt, Jammeh nicht mehr länger als Gambias Präsidenten anzuerkennen. Zuvor hatte die Afrikanische Union angekündigt, Jammeh nach Ablauf seines Mandats nicht mehr als Staatsoberhaupt zu betrachten.

Die Straßen von Banjul waren am Donnerstag ruhig. Nur wenige Autos waren unterwegs. Geschäfte waren geschlossen, wenige Touristen befanden sich noch in den Ferienorten des Landes. Die US-Botschaft in Dakar warnte Mitarbeiter, sich mindestens 80 Kilometer von der senegalesisch-gambischen Grenze fernzuhalten und bis mindestens 26. Januar Militärstützpunkte zu meiden.

Jammeh hatte in dieser Woche den Notstand ausgerufen, doch gab es kaum Anzeichen militärischer Aktivität. In Banjul sagten viele Bewohner, sie warteten auf die Nachricht von Barrows Amtseinführung. "Wir stehen hinter Barrow", sagte Taxi-Fahrer Boto Sane. "Wir haben keine Angst."