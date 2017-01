Konflikt in Westafrika

Die Westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat ihre Militäraktion in Gambia ausgesetzt um eine politische Lösung zu finden. Der abgewählte Präsident Jammeh will nicht weichen. Wahlsieger Barrow wurde am Donnerstag im Senegal vereidigt.

Für kurze Zeit drohte der Machtkampf zu eskalieren. Truppen standen bereit, um den abgewählten Präsidenten Gambias zum Rücktritt zu zwingen. Doch dann die Wende: Yahya Jammeh fliegt ins Exil. Der neue Präsident Adama Barrow kann sein Amt antreten.

Gemeinsam mit seiner Familie stieg Jammeh am Abend in ein Flugzeug, das ihn außer Landes bringen sollte. Damit geht Jammehs 22-jährige Schreckensherrschaft in dem kleinen westafrikanischen Land ebenso zu Ende wie offenbar auch der wochenlange Machtkampf, den er sich seit der Präsidentenwahl Anfang Dezember mit seinem gewählten Nachfolger Barrow geliefert hatte.

Jammeh verspricht friedliche Lösung

Als Jammeh am Abend in der gambischen Hauptstadt Banjul die Stufen zu seinem Flugzeug emporstieg, drehte er sich zu einer versammelten Menschenmenge um, küsste seinen Koran und winkte ein letztes Mal seinen Unterstützern zu. Einige anwesende Soldaten weinten bei seinem Abflug. Frauen riefen: "Geh' nicht! Geh' nicht!"

Fast 24 Stunden zuvor hatte er im staatlichen Fernsehen verkündet, die Macht angesichts des wachsenden internationalen Drucks an seinen Nachfolger Barrow abzugeben. "Ich denke, dass es nicht nötig ist, dass auch nur ein Tropfen Blut vergossen wird", erklärte er. Zudem versprach er, dass der aktuelle Konflikt friedlich gelöst werde. Zunächst hatte er im Land bleiben wollen.

Amnestie gefordert

Seinen Amtsverzicht knüpfte Jammeh allerdings an Bedingungen. Er forderte etwa, dass ihm eine Amnestie gegen strafrechtliche Verfolgung zugesichert werde. Außerdem verlangte er, an kommenden Wahlen in Gambia teilnehmen dürfen. Ein Teil der Bevölkerung hat den neuen Präsidenten bereits darum gebeten, die Forderungen Jammehs abzulehnen.

Barrow hatte der Nachrichtenagentur AP am Samstag gesagt, Jammeh werde nach Guinea fliegen. Ob das sein endgültiger Zielort ist, ist jedoch nicht bekannt. "Wir glauben, dass er nach Guinea gehen wird, aber wir warten, um es zu 100 Prozent zu bestätigen", sagte Barrow.

Ecowas unterstützt Barrow

Am Flughafen der Hauptstadt von Guinea, Conakry, versammelten sich nach Angaben von Augenzeugen der Sicherheitsminister des Landes und etliche bewaffnete Militärs. Ein Sonderflugzeug aus Malabo, der Hauptstadt von Äquatorialguinea, landete. An Bord waren lediglich Besatzungsmitglieder und keine Passagiere, was andeutete, dass Jammeh möglicherweise mit dieser Maschine weiterfliegen könnte. Im Gegensatz zu Guinea ist Äquatorialguinea kein Mitglied im Internationalen Strafgerichtshof.

Nach 22 Jahren an der Macht hatte Jammeh am 1. Dezember die Präsidentenwahl gegen Barrow verloren und die Niederlage zunächst auch eingestanden. Eine Woche später machte er aber einen Rückzieher. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas stellte sich auf Barrows Seite und forderte Jammeh ultimativ zum Machtverzicht auf.

Barrow war am Donnerstag im benachbarten Senegal vereidigt worden. Er hatte angekündigt, nach Gambia zurückzukehren, sobald dieser Schritt sicher sei. Barrow hatte seinen Amtseid am Donnerstag in der gambischen Botschaft im Senegal abgelegt.

Online-Petition gegen Jammeh

Menschenrechtsaktivisten forderten, dass Jammeh für die ihm vorgeworfenen Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Ihm wird unter anderem Folter und willkürliche Inhaftierung von politischen Gegnern vorgeworfen. In einer Online-Petition wurde gefordert, dass Jammeh nirgends Asyl gewährt und er stattdessen verhaftet werden sollte.

Dazu sagte Barrow: "Wir reden hier nicht über Strafverfolgung, wir reden darüber, eine Wahrheits- und Versöhnungskommission zu erhalten." Bevor man handeln könne, müsse man erst wissen, was wirklich geschehen sei.