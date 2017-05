Der gewählte französische Präsident Emmanuel Macron bereitet sich auf seinen Amtsantritt vor - und er muss seine Bewegung für die Parlamentswahlen Mitte Juni fit machen, denn bisher ist sie nicht in der Nationalversammlung vertreten. Dazu will er "En Marche!" erst einmal umbenennen.

Macron hat versprochen, dass die Hälfte der Kandidaten seiner Bewegung noch nie ein gewähltes politisches Amt gehabt haben soll - so wie er selbst vor seiner Wahl am Sonntag.

Auch Front National will sich umbenennen

Auch die rechtsextreme Partei Front National bereitet sich auf eine Namensänderung vor, wenn nicht eine Generalüberholung ihrer Vorstellungen, nachdem Marine Le Pen deutlich verloren hatte. In Interviews sagte Le Pens Wahlkampfleiter David Rachline am Montag, die von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen gegründete Partei werde eine neuen Namen bekommen, um ein breiteres Spektrum an Unterstützern in Frankreich anzulocken.

Macron hatte die Präsidentschaft mit 66 Prozent der gültigen Stimmen gewonnen. Doch eine hohe Zahl leerer oder ungültiger Stimmen und eine ungewöhnlich niedrige Wahlbeteiligung sind Anzeichen einer Wählerschaft, die mit ihren Wahlmöglichkeiten unzufrieden ist. Rachline sagte, Le Pen werde die Opposition gegen Macron anführen.

Gemeinsamer Auftritt mit Hollande

Am heutigen Montag ist in Frankreich nationaler Gedenktag. Er markiert den Tag der offiziellen deutschen Kapitulation, aber auch die folgenden Jahrzehnte des Friedens in Westeuropa - etwas, das Macron zu einem Eckpfeiler seiner Kampagne gegen Le Pens Art von Populismus gemacht hatte. Der künftige Präsident trat beim Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 72 Jahren neben dem amtierenden Präsidenten Francois Hollande auf. Beide ehrten am Grab des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe die Kriegstoten. Le Pen hatte gefordert, dass Frankreich die Europäische Union verlassen und die Euro-Währung zugunsten des Franc aufgeben sollte.

Eine französische Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Sylvie Goulard, sagte, Macron werde Berlin seinen ersten offiziellen Besuch abstatten. Womöglich lege er auch einen Stopp ein, um französische Truppen zu besuchen, die im Ausland stationiert sind.

Staatsminister Roth: Wenn Macron scheitert, folgt Le Pen

Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, feierte Macrons Sieg, sagte aber, dass das Ergebnis durch die Tatsache getrübt sei, dass elf Millionen Menschen in Frankreich für Le Pen gestimmt hätten. Wenn Macron scheitere, werde Le Pen die nächste Präsidentin sein, dies müsse man um jeden Preis vermeiden.

Macron sagte, er wisse, dass einige Wähler ihn widerwillig unterstützt hätten, nur um zu verhindern, dass Le Pen und ihre Partei Front National an die Regierung kämen. Er wisse, der Sieg sei kein Blanko-Scheck. "Ich kenne unsere Meinungsunterschiede. Ich werde diese respektieren", versprach er.