Video Was bewegt Frankreich?

Video TV-Duell Macron vs. Le Pen

Marine Le Pen hat bei ihrer Rede am Maifeiertag Versatzstücke einer Ansprache ihren früheren Konkurrenten François Fillon verwendet. Ein Vergleich.

Frankreich vor der Stichwahl wirkt zerrissen. Was bewegt die Franzosen am meisten? Abschottung oder Offenheit - Misstrauen oder Toleranz. Wie wird das Land nach der Wahl aussehen? Der kleine Ort Allex ist, wie der Rest Frankreichs, tief gespalten - politisch und emotional.

Frankreich ist gespalten. Wer soll das Präsidentenamt übernehmen? Macron oder Le Pen? Bei Landwirten ist der Zuspruch für Le Pen groß: In der angekündigten Abschottung und dem Vorrang für französische Produkte sehen einige die so dringend benötigte Hilfe.

Kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag lieferten sich Macron und seine Kontrahentin Le Pen in einem TV-Duell einen hitzigen Schlagabtausch.

Hart und unversöhnlich - auch vor Beschimpfungen schreckten Macron und Le Pen nicht zurück. Die Fernsehdebatte der beiden französischen Präsidentschaftskandidaten zeigte: Frankreich steht bei der Stichwahl vor einer Richtungsentscheidung. Die Fernsehzuschauer sahen einer Umfrage zufolge Macron als Sieger des TV-Duells.

Kurz vor dem Finale der französischen Präsidentenwahl hat der Favorit Emmanuel Macron das einzige TV-Duell mit seiner Kontrahentin Marine Le Pen laut einer Umfrage gewonnen. 63 Prozent der befragten Zuschauer fanden den sozialliberalen Politjungstar in der hart geführten Debatte am Mittwochabend überzeugender, wie der Nachrichtensender BFMTV berichtete. 34 Prozent sahen die Rechtspopulistin Le Pen vorn. Die übrigen Befragten hatten keine Meinung.

Die Stichwahl am Sonntag gilt als Schicksalsentscheidung für Europa. Die Front-National-Politikerin Le Pen will den Euro abschaffen und ihre Landsleute über die EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen. Der sozialliberale Macron tritt dagegen mit einem pro-europäischen Kurs an. Umfragen sahen ihn zuletzt bei 59 bis 60 Prozent der Stimmen, Le Pen lag bei 40 bis 41 Prozent.

Beschimpfungen und persönliche Angriffe

Die zweieinhalbstündige Debatte am späten Mittwochabend war von Beschimpfungen und persönlichen Angriffen geprägt, die im bisherigen Wahlkampf beispiellos sind. Macron warf seiner Kontrahentin in der Debatte um den Kampf gegen den Terrorismus vor, einen Bürgerkrieg ins Land zu bringen. Er wurde seinerseits von Le Pen beschuldigt, Entgegenkommen gegenüber dem islamistischen Fundamentalismus zu zeigen. Frankreich wird von einer Terrorserie erschüttert, seit Anfang 2015 wurden fast 240 Menschen ermordet.

Macron betonte die "starke Rolle" Frankreichs in der Welt. Es gebe viel zu ändern, vor allem die Arbeitslosigkeit. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit erfordere tiefgründige Änderungen. Die Unternehmen bräuchten Flexibilität, die Arbeitnehmer Sicherheit. Er selbst sei mit den Menschen in Kontakt, Marine Le Pen spiele nur vor den Kameras. Aber das hätten die Leute schon längst gemerkt, so Macron. Sie verbreite "Lügen und Unsinn" und habe im Kampf gegen die wirtschaftlichen Probleme des Landes gar keine konkreten Vorschläge.

Le Pen: "Ich gebe den Leuten ihr Geld zurück"

Le Pen machte den früheren Wirtschaftsminister selbst für die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes mitverantwortlich und sagte, er werde die Politik des sozialistischen Staatschefs François Hollande fortsetzen. Sie bezeichnete Macron als Vertreter einer "wilden Globalisierung", der "sozialen Brutalität" und des "Krieges aller gegen alle". Sich selbst bezeichnete Le Pen als "die Kandidatin des Volkes und der Einheit". "Ich gebe den Leuten ihr Geld zurück", so Le Pen. Die EU und die Immigration würden viel Geld verschlingen. Macron konterte, dass sie gar keine finanziellen Mittel habe, um ihre Wahlkampfversprechen umzusetzen.

Die Diskussion wurde zeitweise zu einem Schreiduell. Le Pen lehnte Macrons wirtschaftliche Vorschläge rundweg ab und griff ihn an, als er ihre Wirtschaftsexpertise in Frage stellte. "Sie versuchen mit mir zu spielen wie ein Lehrer mit einem Schüler", sagte sie.

Le Pen bezichtigte Macron, Frankreich dem Nachbarn Deutschland zu unterwerfen. "Frankreich wird auf jeden Fall von einer Frau geführt werden. Das werde entweder ich sein oder Frau Merkel." Macron wolle nichts machen ohne das Einverständnis der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Es sind die Ungleichgewichte in den Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, die in der Wirklichkeit die Keime des Krieges sind."

Macron: Le Pen ist "Parasit des Systems"

Macron sagte zu Le Pen in ungewöhnlich harter Weise, sie lebe von dem System, das sie kritisiere. "Sie sind sein Parasit." Le Pen sei zudem die "echte Erbin" der "Partei der extremen Rechten Frankreichs". Le Pen bemüht sich seit Jahren, ihrer Front National eine gemäßigtere Außendarstellung zu verschaffen.

Macron tritt als Chef der neuen politischen Bewegung En Marche! an. Er gewann den ersten Wahlgang am 23. April mit 24 Prozent, Le Pen kam auf 21,3 Prozent. Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts OpinionWay könnte Macrons erst vor gut einem Jahr gegründete Bewegung bei der Parlamentswahl im Juni auf Anhieb stärkste Kraft werden. Das Abschneiden von "En Marche!" bei der Parlamentswahl gilt als großer Unsicherheitsfaktor für den 39-Jährigen.