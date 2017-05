Frankreich vor der Stichwahl wirkt zerrissen. Was bewegt die Franzosen am meisten? Abschottung oder Offenheit - Misstrauen oder Toleranz. Wie wird das Land nach der Wahl aussehen? Der kleine Ort Allex ist, wie der Rest Frankreichs, tief gespalten - politisch und emotional.

Das letzte französische TV-Duell läuft. Schon zu Beginn ging Le Pen auf Macron los: Sein Lachen sei einstudiert. Es sei Zeit, die Maske fallen zu lassen. Sie sei die Kandidatin des Volkes. Macron betonte die "starke Rolle" Frankreichs in der Welt. Es gebe viel zu ändern, vor allem die Arbeitslosigkeit.

Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit erfordere tiefgründige Änderungen, erklärte Emmanuel Macron. Die Unternehmen bräuchten Flexibiliät, die Arbeitnehmer Sicherheit. Er selbst sei mit den Menschen in Kontakt, Marine Le Pen spiele nur vor den Kameras. Aber das hätten die Leute schon längst gemerkt, so Macron. Sie verbreite Lügen und Unsinn und habe im Kampf gegen die wirtschaftlichen Probleme des Landes gar keine konkreten Vorschläge.

Le Pen machte den früheren Wirtschaftsminister selbst für die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes mitverantwortlich und sagte, er werde die Politik des sozialistischen Staatschefs François Hollande fortsetzen. Sie bezeichnete Macron als Vertreter einer "wilden Globalisierung", der "sozialen Brutalität" und des "Krieges aller gegen alle". "Ich gebe den Leuten ihr Geld zurück", so Le Pen. Die EU und die Immigration würden viel Geld verschlingen. Macron konterte, dass sie gar keine finanziellen Mittel habe, um ihre Wahlkampfversprechen umzusetzen.

Terrorismus "großes Problem"

Die Sicherheit, der Terrorismus und der Fundamentalismus seien ein großes Problem in Frankreich, so Le Pen. Sie selbst würde sich unmittelbar nach ihrer Wahl darum kümmern. Alle mit dem Fundamentalismus Verbundenen würden aus dem Land rausgeschmissen, salafistische Moscheen geschlossen werden. Sie warf Macron vor, nichts gegen die Fundamentalisten unternehmen zu wollen.

Macron konterte, der Kampf gegen den Terrorismus habe bei ihm eine hohe Priorität. Die Terroristen seien auf den Bahnhöfen, an den Flughäfen und so weiter. Man brauche eine internationale Zusammenarbeit. Sie selbst sei gegen jeglichen Kampf gegen den Terrorismus der EU gewesen. Er kündigte eine Null-Toleranz-Politik hinsichtlich des Terrorismus an. Er beschuldigte Le Pen, sie wolle einen Bürgerkrieg und verbreite Hass, indem sie ihren Kampf auf Religionsangehörigkeiten beziehe.

Es geht um die Unentschlossenen

Die Diskussion wurde zeitweise zu einem Schreiduell. Le Pen lehnte Macrons wirtschaftliche Vorschläge rundweg ab und griff ihn an, als er ihre Wirtschaftsexpertise in Frage stellte. "Sie versuchen mit mir zu spielen wie ein Lehrer mit einem Schüler", sagte sie.

Bei dem TV-Duell wollen sowohl Le Pen als auch Macron um die vielen noch unentschlossenen Wähler werben. Die Fernsehdebatte zwischen den beiden Wahlrunden ist in Frankreich traditionell einer der wichtigsten Wahlkampfmomente.

"En Marche!" stärkste Kraft?

Unterdessen besagt eine Studie, dass die Bewegung von Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl im Juni auf Anhieb stärkste Kraft werden könnte. Die von der Zeitung "Les Echos" veröffentlichte Untersuchung geht davon aus, dass die 2016 gegründete Bewegung "En Marche!" 249 bis 286 Sitze in der Nationalversammlung holen könnte.

Das Umfrageinstitut OpinionWay und das Unternehmen SLPV analytics modellierten die Kräfteverhältnisse in 535 Wahlkreisen. Sie stützten sich insbesondere auf Umfragen für den ersten Wahlgang der Parlamentswahlen und die Wählerstrukturen bei früheren Abstimmungen.

Korsika und Übeseegebiete nicht berücksichtigt

Das Abschneiden seiner jungen Formation bei der Parlamentswahl gilt als großer Unsicherheitsfaktor für Macron, der am Sonntag in der Stichwahl um das Präsidentenamt auf die Rechtspopulistin Marine Le Pen trifft. Macron liegt in Umfragen klar vor Le Pen. Insgesamt werden bei der Parlamentswahl 577 Abgeordnete gewählt. Die Wahlkreise auf Korsika, in den französischen Überseegebieten und die Wahlkreise der Auslandsfranzosen blieben bei der Studie für "Les Echos" jedoch außen vor. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass "En Marche!" insgesamt sogar eine absolute Mehrheit erreicht, sagte Bruno Jeanbart von OpinonWay.

Die konservativen Republikaner und die Zentrumspartei UDI kämen demnach auf 200 bis 210 Sitze. Le Pens Front National könnte mit 15 bis 25 Sitzen erstmals seit Jahrzehnten eine Fraktion in der Nationalversammlung bilden, da hierfür mindestens 15 Sitze notwendig sind. Die bislang regierenden Sozialisten würden auf 28 bis 43 Abgeordnete abstürzen.

Mehrheitswahlrecht

Pro Wahlkreis wird ein Abgeordneter direkt nach Mehrheitswahlrecht gewählt. Insgesamt sind Prognosen daher sehr schwierig und mit großer Unsicherheit behaftet - zumal Macrons Bewegung den Großteil ihrer Kandidaten noch gar nicht bekannt gegeben hat.