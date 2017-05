Emmanuel Macron will Frankreich reformieren und Europa am liebsten gleich mit. Da hat sich Frankreichs neuer Präsident viel vorgenommen. Immerhin hat er es geschafft, in europakritischen Zeiten mit einem proeuropäischen Programm, die Wahl zu gewinnen. Jetzt muss sich Emmanuel Macron mit seiner Politik bewähren. Die Liste der Baustellen ist jedenfalls lang.

Frankreichs Präsident Macron hat bei seinem ersten Treffen mit Russlands Staatschef Putin für eine engere "Partnerschaft" geworben. Gerade in Syrien müssten beide Länder gezielter gegen Dschihadisten vorgehen. Allerdings dürften dort keine Chemiewaffen mehr eingesetzt werden. Das sei eine "rote Linie".

Für neue Giftgasangriffe drohte Emmanuel Macron zudem umgehende Vergeltungsmaßnahmen Frankreichs an. Jeder Chemiewaffen-Angriff in Syrien werde einen "sofortigen Gegenschlag" Frankreichs zur Folge haben, sagte Macron nach dem Treffen mit Wladimir Putin in Versailles.

Er glaube, dass Russland und Frankreich ihre Partnerschaft im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat verstärken könnten, sagte Macron. Islamistische Gruppen wie die der so genannte Islamische Staat (IS) müssten "ausgerottet" werden. Putin sagte, beide Seiten hätten über eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror gesprochen.

"Offene und direkte" Gespräche

Macron sprach sich außerdem für einen demokratischen Übergang in Syrien aus. Dabei müsse jedoch Syrien als Staat bewahrt werden. "In der Region sind gescheiterte Staaten eine Bedrohung (...)", sagte Macron.

Bei den Gesprächen in Versailles ging es am Montag auch um den Ukraine-Konflikt. Frankreich und Russland streben demnach ein baldiges Treffen im sogenannten Normandie-Format an. In dieser informellen Gruppe sind auch Deutschland und die Ukraine vertreten. Es gebe den Willen, im Rahmen der Friedensvereinbarung von Minsk zu einer Deeskalation des Konflikts zu kommen, sagte Macron.

Macron erinnert an LGBT-Rechte

Macron

Daneben sprach Macron auch die Lage von Homosexuellen in Tschetschenien an. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Homosexuelle in der Teilrepublik verfolgt werden. "Ich habe daran erinnert, welche Bedeutung für Frankreich der Respekt aller Personen, aller Minderheiten (...) hat", sagte Macron.

Putin

Macron

Putin habe ihm mitgeteilt, dass er Maßnahmen ergriffen habe, um die "vollständige Wahrheit" über die Aktivitäten der lokalen Behörden in Tschetschenien herauszufinden, so Macron. Neben der Lage von schwulen, lesbischen, bi- und transsexuellen Menschen in der Teilrepublik sei auch die Situation von Nichtregierungsorganisationen in Russland Thema gewesen. Die russische Zeitung "Nowaja Gaseta" hatte Anfang April über die Verschleppung und Misshandlung Dutzender Homosexueller in Tschetschenien berichtet.