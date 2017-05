Frankreich "am Scheideweg"

Die Politik der letzten Jahre sei gescheitert, Frankreich müsse jetzt aufholen. "Ich hoffe, dass Macron den Schwung von den Wählern nutzt, um Frankreich fit zu machen", so Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei.

In Berlin und Brüssel herrscht nach dem Wahlerfolg Macrons Erleichterung. Viele versprechen sich einen Schub für die deutsch-französischen Beziehungen. Doch nicht alle Europa-Pläne Macrons stoßen in Brüssel auf Zustimmung.

Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl in Frankreich gewonnen, Berlin und Brüssel sind erleichtert. Doch noch könne Macron sich seiner Macht nicht sicher sein, sagt Hélène Miard-Delacroix von der Universität Sorbonne im heute.de-Interview. Die Parlamentswahlen stehen an, Frankreich sei am Scheideweg.

Emmanuel Macron, der neu gewählte französische Präsident, steht vor einer gespaltenen Nation. In seiner Rede am Sonntagabend auf dem Platz vor dem Louvre hat er versprochen, Frankreich zu einen. Wie will er das erreichen?

Das ist seine große Herausforderung, und ich sehe noch keine konkreten Hinweise, wie er es schaffen kann. Wir befinden uns in einem völligen Wandel der französischen Parteien-Landschaft. Wir kommen aus einem politischen System, das bislang klar in Links und Rechts gegliedert war. Das hat sich geändert. Im ersten Wahlgang für die Präsidentschaft hatten wir sogar vier Lager – "En Marche" von Macron, die Konservativen von François Villon, den linken Populisten Jean-Luc Mélenchon und die rechtsradikale Marine Le Pen. Und wir wissen nicht, wie sich das Gefüge weiter verändern wird in den kommenden sechs Wochen vor den Parlamentswahlen. Wir sind an einem Scheideweg.

Hélène Miard-Delacroix ... ... ist Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Universität Sorbonne in Paris. Sie ist Vorsitzende des Internationalen Beirats der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Biografin von Willy Brandt und bekam das Bundesverdienstkreuz.

Welche Regierungsmehrheiten stehen Macron denn zur Verfügung? Eine Mitte-Links-Regierung, eine Mitte-Rechts-Regierung? Oder kann es sogar eine Macron-Mehrheit geben?

Immerhin hat es Macrons Bewegung "En Marche" bereits geschafft, für jeden Wahlkreis einen offiziellen Kandidaten aufzustellen. Dennoch werden die kommenden Tage für den neuen Präsidenten sehr heikel. Im Wahlkampf hat er stets gesagt, dass er sowohl links als auch rechts sei und seine Vorschläge für beide Lager kompatibel seien. Das ist ein großer Vorteil für ihn und vermutlich ein Grund, warum er gewählt wurde. Bis zur Wahl der Nationalversammlung aber muss er ein Übergangskabinett bilden.

Macron wird bestimmte Signale aussenden, die Wähler ermutigen, aber vielleicht auch abstoßen könnten. Deswegen wird er für dieses Kabinett einerseits erfahrene Personen aus den zweiten Reihen der klassischen Parteien wählen und andererseits Vertreter der Zivilgesellschaft. Damit kann er hoffentlich verhindern, dass es eine Mehrheit im Parlament geben wird, die in Opposition zu ihm steht. Denn der französische Präsident wird zwar vom Volk gewählt, kann aber nicht gegen eine Parlamentsmehrheit regieren.

Macron hat auch versprochen, dass er sofort mit der Arbeit beginnen wird. Was wird er zuerst tun?

Bis zu den Parlamentswahlen wird es wohl nur symbolische Entscheidungen geben. Sollte er eine Mehrheit in der Nationalversammlung bekommen, ist er gut beraten, schon im Sommer wichtige Vorhaben aus seinem Programm umzusetzen - etwa die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die Entlastung des Mittelstands, aber auch die Neuordnung der sozialen Sicherheit.

Können Macrons Kandidaten in den Wahlkreisen gegen die alten Haudegen aus den etablierten Parteien bestehen?

Wir können nur hoffen, dass sie es können und die Republik nicht in die alte Starre zurückfällt. Denn das wäre für Frankreich und Europa sehr schlecht. Wir brauchen Macrons Dynamik. Wenn Macron es in seinen ersten fünf Regierungsjahren nicht schafft, Frankreich zu erneuern, zu modernisieren und zu neuem Selbstbewusstsein zu führen, dann wird die extreme Rechte bei den nächsten Wahlen am Zug sein.

Macron möchte beispielsweise die 35-Stunden-Woche lockern oder 120.000 Staatsbedienstete entlassen. Werden dieses Mal die Gewerkschaften still halten oder muss er mit anhaltenden Massenprotesten rechnen?

Massenproteste sind eine Gefahr, die man nicht wegwischen kann. Denn in der Tat ist unsere politische Kultur sehr eruptiv. Das ist ein Erbe der französischen Revolution. Menschen, die mit dem Ausgang der Wahl unzufrieden sind, gehen, wenn sie etwas an der Politik stört, gleich mal auf die Straße.

Vielleicht bleiben die Proteste dieses Mal ja aus. Immerhin hat Macron 66 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.

Leider muss man aber auch sagen, dass die Rechtspopulistin Le Pen elf Millionen Stimmen bekommen hat. Und vier Millionen Franzosen haben ihre Stimmzettel ungültig gemacht. Sie alle gehören zum Protestpotenzial.

Berlin und Brüssel haben nach der Wahl Macrons aufgeatmet und gratuliert. Wie können die Bundesregierung und die EU-Kommission dem neuen Präsidenten in seinen ersten schweren Wochen unter die Arme greifen?

In den kommenden Tagen und Wochen kann eine allzu eifrige Unterstützung aus Brüssel und Berlin eher Wasser auf die Mühlen der Europa-Feinde sein. Le Pen hat im letzten TV-Duell Macron vorgeworfen, er lege sich freiwillig Madame Merkel zu Füßen. In den kommenden Monaten und Jahren müssen aber alle, die jetzt um Frankreich gezittert haben, auch die Demokraten in unserem Land unterstützen.

Wie kann eine solche Solidarität aussehen?

Wir wollen keine Extrawurst. Macron hat versprochen, die Kriterien des Euro-Stabilitätspakts zu respektieren. Aber unsere deutschen Freunde in Berlin können auch nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger durch die EU laufen und wie Lehrer Lämpel auf Missstände deuten. Damit fördern sie eine Form des Populismus, in dem sich die Menschen als Opfer der EU oder der Globalisierung fühlen. Die EU ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem wir alle bauen.

Das Interview führte Katharina Sperber.