von Christel Haas, Paris

Der neue französische Präsident Macron hat auf den Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen schnell und deutlich reagiert. Mit einem Aufruf an die Amerikaner, auf Englisch: "Make our planet great again". So etwas hat sich noch kein amtierender Präsident getraut.

Es ist ein gewitztes Wortspiel mit dem Slogan des US-Präsidenten „Make America great again“. Eine Aktion, ein Satz, der deutlich macht: Emmanuel Macron spielt mit auf dem internationalen Parkett.

Christel Haas

Quelle: ZDF

Die Austritts-Erklärung von Donald Trump ist etwas über eine Stunde alt , da steht Emmanuel Macron im Elysée-Palast vor den Fernsehkameras. "Donald Trump begeht einen Fehler, der sein eigenes Land und dessen Bewohner treffen wird .(...) Beim Klima gibt es keinen Plan B, weil es keinen Planeten B gibt."

Schon das sind überdeutliche Worte, doch dann legt Macron nach - auf Englisch. Er lädt alle enttäuschten Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer und Bürger ein – sie sollen nach Frankreich kommen und sich für den Klimawandel engagieren. Und dann fällt dieser Satz: "Wir alle teilen die gleiche Verantwortung. Make our planet great again." Dieser Satz wird zum Hit in den sozialen Netzwerken, allein auf Twitter gibt es 100.000 Retweets. Und die Zeitung le Figaro schreibt: “Macron trifft ins Schwarze.“

Macron international angekommen

Dieser Mann beansprucht eine Führungsrolle auf dem internationalen Parkett und beweist dabei gleichzeitig, dass er sie auch ausfüllen kann. Innerhalb weniger Wochen hat Emmanuel Macron mit klaren Ansagen und genau gewählten Gesten sein Format bewiesen.

Da ist der vielbeachtete Händedruck mit Donald Trump beim NATO-Gipfel in Brüssel. Wie ein Kräftemessen wirkte die Szene. Macron hielt stand. Ein bewusstes Zeichen. Er lasse nichts durchgehen, erklärte er hinterher, so verschaffe man sich Respekt.

Symbolik bei Putins Besuch

Und da ist der Besuch von Russlands Präsident Putin im Schloss von Versailles. Schon der Termin ist geschickt gewählt: Anlass der Einladung ist eine Ausstellung über Zar Peter den Großen, die Putin eröffnet. Politische Gespräche gehören bei so etwas meist dazu.Freimütig und direkt sei die Unterredung gewesen, erklärte Macron. Im Klartext heißt das: es wurde Tacheles geredet über alle Streitthemen, von Syrien bis zur Berichterstattung russischer Staatsmedien. Und auch hier eine klare Position des französischen Präsidenten: Bei einem neuen Giftgasangriff in Syrien werde Frankreich umgehend zum Gegenschlag ausholen.

Stärke und Standhaftigkeit zeigen ohne Kraftmeierei - das ist Emmanuel Macron bei seinen ersten Auftritten auf der Weltbühne gelungen. Jetzt kommt es darauf an, ob auch sein eigenes Land, die Franzosen, hinter ihm stehen. Nächste Woche wird ein neues Parlament gewählt. Um stark zu sein, braucht Macron dort eine stabile Mehrheit.