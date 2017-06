Syrien: "So viel Mut trotz all des Leids"

Auf der Flucht vor der Terrormiliz Islamischer Staat retten sich die Menschen nach Nordsyrien, in ein Lager in der Nähe von Rakka.

Kämpfe in Rakka, Kämpfe in Mossul: Der Krieg zwischen der IS-Terrormiliz und der kurdisch- westlichen Allianz ist in einer entscheidenden Phase. Viele Menschen sterben, fliehen. Gerhard Trabert ist gerade aus Nordsyrien zurück. Der Arzt sah großes Leid, aber auch viel Ermutigendes.

Was haben Sie von den Kämpfen in Nordsyrien mitbekommen?

Natürlich sind alle dort angespannt. Man sieht US-amerikanische Soldaten, viele Militärfahrzeuge der US-Armee. Man darf sie nicht fotografieren, nicht darüber berichten. Es gibt ein US-amerikanisches Militärhospital, aber wir durften nicht hinein und mit den Ärzten reden. Das ist skurril. Sie sind da, aber sind irgendwie doch nicht da, weil sie nicht da sein dürften? Und immer wieder schockierend ist das Ausmaß der Zerstörung.

Schlimmer als vor drei Monaten, als Sie schon einmal dort waren?

Gerhard Trabert ... ... ist Allgemeinmediziner aus Mainz und Professor für Sozialmedizin in Wiesbaden. Mit seinem Verein Armut und Gesundheit in Deutschland kümmert er sich um Obdachlose, war mehrfach im Rettungseinsatz für Flüchtlinge auf der "Sea Watch" im Mittelmeer. Er engagiert sich auch um die medizinische Versorgung der Flüchtlinge vor dem IS in Nordsyrien und Irak. Er war mit einer Delegation gerade zwei Wochen in der Region rund um Rakka.

Ja, in Tabka zum Beispiel, am Euphrat, war früher das viertgrößte Krankenhaus in Syrien. Das hatte der IS als militärische Festung umgebaut, mit Betonklötzen und Erdwällen drumherum, die Fenster mit Sandsäcken zu Schießscharten umfunktioniert. Als der IS von den kurdischen Einheiten besiegt wurde und floh, wurde die komplette Inneneinrichtung zerstört und Sprengstoff hinter der Pforte platziert. Darüber sind die Menschen natürlich sehr frustriert, und keiner traut sich bis heute in das Gebäude, weil Sprengladungen drin sein könnten. Aber trotz dieser Zerstörung ist überall Mut spürbar: Wir bauen alles wieder auf. Ein Haus wird gerade wieder als kleines Krankenhaus hergerichtet.

Sie waren außerdem in zwei Flüchtlingslagern. Wie geht es den Menschen dort?

Ich war in Ain Issa, 50 Kilometer nördlich von Rakka. Als ich vor drei Monaten dort war, waren 4.000 bis 5.000 Menschen dort, jetzt sind es 8.000. Aber die Versorgung ist besser geworden, dort sind jetzt die Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen aus Frankreich und den Niederlanden, der kurdische Halbmond und eine kleine Schweizer Organisation, die eine gute medizinische Versorgung aufgebaut haben. Vorher gab es dort zwei Wasserstellen und vier Toiletten. Jetzt hat man für acht Familien eine Wasserstelle und zwei Toiletten. In Roj in der Nähe von Derek, das andere Flüchtlingslager mit 2.500 Menschen, gibt es schon eine Art Selbstverwaltung. Ein sauberes, ordentliches Lager, das hat mich sehr beeindruckt.

Wurde Ihre medizinische Hilfe noch gebraucht?

In den Lagern nicht, aber insgesamt ist die Not groß. Ich habe ein mobiles Ultraschallgerät in den Nordosten gebracht. In Kobane hatten mich Chirurgen gebeten, spezielle Antibiotika zu besorgen. Nun wird aber schon wieder anderes gebraucht: In Kobane gibt es eine Häufung von Tuberkulose. Jetzt hat man mich gebeten, ein fahrbares Röntgengerät zu organisieren, damit in den Flüchtlingslagern Reihenuntersuchungen gemacht werden können. Sie haben auch zu wenig Tuberkulose-Tests und zu wenige Medikamente dagegen.

Das versuchen Sie jetzt in Deutschland zu organisieren?

Haltevorrichtung, um Körperteile nach Knochenbrüchen zu fixieren

Genau. Ich werde versuchen, Gelder für ein mobiles Röntgengerät und ein Fahrzeug zu organisieren. Was auch fehlt sind Dialysegeräte. Im Raum Kobane gibt es 180 Dialysepatienten und nur zwei Geräte. Es fehlt auch ein Inkubator für die Versorgung von Frühgeborenen. Ich habe die Liste eines Chirurgen, der externe Fixatoren (, Anm. d. Red.) braucht. Das war auch ein Ziel meiner Reise, exakte Informationen zu bekommen, was wirklich gebraucht wird.

Eine lange Liste, wie wollen Sie das schaffen?

Stück für Stück. Natürlich ist der Bedarf riesig, man könnte auch sagen, das schafft man alles nicht. Aber das Ziel ist, zusammen mit einer Schweizer Organisation, bis September die Sachen zusammen zu haben und wieder hinzubringen.

Wie ist die Stimmung unter den Flüchtlingen?

Sie haben natürlich Schlimmes erlebt. Sie berichten alle, dass der IS in den Dörfern wahllos Menschen getötet hat. Wir haben unheimlich viele Flüchtlingsströme aus Rakka heraus gesehen. Mit kleinen Fahrzeugen, mit Traktoren, zu Fuß, manche hatten ganze Schafherden dabei. Viele hoffen, dass sie wieder zurück können. Aber momentan sind sie nur froh, dass sie dieser Gewalt entkommen sind, dass sie überlebt haben. Fast jeder berichtet, wie Familienangehörige getötet wurden.

Wie verarbeiten sie das?

Schwierig. Mir sind vor allem die Kinder aufgefallen, die so einen leeren Blick haben. Wir hatten auch zwei Kollegen vom Zentrum für Traumapädagogik in Hanau dabei, die Lehrer und Erzieher in Traumabewältigung weitergebildet haben. Es gibt aber auch andere Geschichten. Ich war mit vielen kurdischen Kämpfern zusammen. In diesen zerstörten Städten, ob Kobane, Tabka oder Rojava, trifft man immer wieder Menschen, die nach vorne schauen, den Wiederaufbau unbedingt wollen, eine Basisdemokratie von unten nach oben. Sie wollen selbst entscheiden, was sie machen, aber sie wollen von uns lernen. Diese Offenheit, diese Kraft und so viel Mut trotz all dieses Leids ist zutiefst beeindruckend.

Nach Europa wollen sie nicht weiterziehen?

Nein, überhaupt nicht. Sie wollen bleiben und dort in Sicherheit leben. Sie finden es toll, wenn wir kommen. Ich wurde sehr liebevoll empfangen, weil ich schon zum zweiten Mal da war. Sie sind an einer kontinuierlichen Kooperation interessiert, aber vertreten auch sehr selbstbewusst ihre demokratische Idee.

Was bleibt diesmal von dieser Reise?

Hassan zum Beispiel, den ich in Kobane getroffen habe. Er hat mir erzählt, dass elf seiner Familienangehörigen vom IS getötet worden sind. Elf! Sein Bruder wurde vom IS erschossen, seine Mutter hat sich schützend über den jüngsten Sohn geworfen und ist auch erschossen worden. Beeindruckend ist, dass Hassan nun den Traum seines toten Bruders verwirklicht, der immer eine öffentliche Bibliothek eröffnen wollte. Genau das hat Hassan jetzt gemacht, er hat in dem Haus, in dem so viele seiner Familie gestorben sind, in einem Raum die Bibliothek eingerichtet. Das ist eine unglaubliche Leistung.

Das Interview führte Kristina Hofmann.