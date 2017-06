In Mainz kümmert sich eine Spezialeinheit der Polizei um sogenannte Mehrfach-Intensivtäter. Die jungen Männer bekommen einen "Paten" zugeteilt und stehen fortan unter Dauerbeobachtung. Das zeigt Wirkung.

von Ulrike Eichin

Sie sind für jedes fünfte Verbrechen in Deutschland verantwortlich: sogenannte Intensiväter. Die meisten stecken tief im kriminellen Sumpf - ohne einfachen Ausweg. Den liefert ein Projekt der Mainzer Polizei. Das Konzept: Je ein Pate kümmert sich um je einen Serientäter - mit Erfolg.

Eine Spielhalle in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs. Hauptkommissar Jürgen Metz und drei Kollegen aus seinem Team durchsuchen einen jungen Mann, wenig später klicken die Handschellen. Die Beamten sind in Zivil, die Aktion recht unspektakulär. Der Mann ist ein alter Bekannter und hatte zum wiederholten Mal Rauschgift dabei. Jetzt muss er mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Er steht auf der Liste von K6 - einem Kommissariat der Mainzer Polizei, das sich speziell um Intensivtäter kümmert.

Das Intensivtäter-Problem beschäftigt alle

Gestartet wurde das Projekt im Herbst 2007. Anlass war die Erkenntnis der Polizei, dass nur 0,5 Prozent der Straftäter für ein Fünftel aller aufgeklärten Straftaten verantwortlich sind. Rechnet man die Dunkelziffer mit ein, dürften die Zahlen noch beunruhigender sein. Überall in Deutschland beschäftigen sich Ermittler mit dem Intensivtäter-Problem. Es gibt viele Strategien, doch das Konzept, das Jürgen Metz für das Mainzer Polizeipräsidium entwickelt hat, wird mittlerweile bundesweit kopiert.

Milan Bogner und Jürgen Metz von der Mainzer Polizei bei der Observation.

Quelle: ZDF

Das Vorgehen der Beamten ist exakt auf den Einzelfall zugeschnitten. Es reicht von sozialer Betreuung und Hilfe zur Selbsthilfe (Prävention) bis hin zur knallharten Strafverfolgung (Repression). Das Gespräch suchen, solange es Sinn macht, energisch durchgreifen, wenn es nicht mehr anders geht - das ist das Erfolgsrezept von Jürgen Metz und seinem Team.

Rund 100 Mehrfach- und Intensivtäter, kurz MIT, stehen im Fokus von K6, 25 stehen auf der Beobachtungsliste, 20 sind zur Zeit "im Programm". Jedem von ihnen wurde ein Beamter fest zugeordnet, ein sogenannter Pate. Der ist in allen Belangen der einzige Ansprechpartner, trägt alles zusammen, was über diesen speziellen Straftäter bekannt ist, kennt jedes biografische Detail, sucht ihn mehrmals wöchentlich auf und hält Kontakt zu seinem Umfeld. Ein willkommener Nebeneffekt: Das kriminelle Netzwerk des Betroffenen bricht zusammen. Mit einem, der ständig die Polizei an den Hacken hat, wollen die "Kumpel" nichts mehr zu tun haben.

"Wir verhindern nachweisbar Straftaten"

"Normalerweise kommt die ­Polizei immer erst dann, wenn was passiert ist und klärt das Verbrechen auf. Wir werden im Vorfeld tätig. Das heißt, wir verhindern nachweisbar Straftaten, deshalb ist ­unsere Arbeit so sinnvoll", sagt Jürgen Metz.

Bei Thomas P. scheint der präventive Ansatz der Intensivtäter-Einheit zu greifen. Seit ihn die Beamten im Visier haben, ist er nicht mehr aufgefallen. 15 Jahre lang steckte er tief im kriminellen Sumpf. Diebstähle, Einbrüche, Drogen. Irgendwann stand die Polizei vor der Tür und er landete im Knast. Heute ist er froh, dass das so gekommen ist. "Mein Pate hat mich immer unterstützt", sagt er, "er hat mir gezeigt, wo ich mich hinwenden kann, und dass er nicht nur gegen mich ist. Und er war der erste, der mich gefragt hat, warum ich das alles tue. Jetzt bin ich auf einem guten Weg."

Pate Sandro Schlitz glaubt, dass er es schaffen kann, aber die Entscheidung liege bei ihm. "Wir können ihm nur seine Chancen offen legen. Ergreifen muss er sie selbst."

Gnadenloses Durchgreifen - wenn es sein muss

Trotz ihres Engagements sind die Beamten keine Sozialarbeiter, und wenn es sein muss, bringen sie ihre Schützlinge gnadenlos ins Gefängnis. Ein schwieriger Spagat. Doch es lohnt sich: Ähnlich wie Thomas reagieren viele "schwere Jungs" positiv auf das Gesprächsangebot der Polizei. Sie sind es schlicht nicht gewohnt, dass sich jemand für sie interessiert. Oft sind die Beamten die einzig verlässliche Konstante in ihrem Leben.

Bei K6 laufen polizeiintern und behördenübergreifend alle Fäden zusammen. Wer im Programm ist, kann nicht mal einen Kaugummi klauen, ohne dass es sein Pate erfährt. Diese Bündelung von Informationen ist unüblich im Polizeialltag. Schutz- und Kriminalpolizei haben unterschiedliche Zuständigkeiten, was außerhalb der Landeshauptstadt passiert, erreicht die Mainzer Kriminalermittler in der Regel nicht. Oftmals sind unterschiedliche Dienststellen mit einem Straftäter befasst, ohne voneinander zu wissen.

Das Team um Kriminalhauptkommissar Jürgen Metz hingegen ermittelt personenbezogen, stellt den Täter, nicht die Taten in den Mittelpunkt. Häufige Straffälligkeit allein reicht noch nicht aus, um in der Intensivtäter-Kartei von K6 zu landen. Es kommt auch auf die Qualität der Straftaten an und darauf, wie sie sich mit der Biografie des Straftäters verknüpfen. Die Lebensgeschichte eines Straftäters, das Wissen um Hintergründe, die ihn dazu bringen das Gesetz zu brechen, hilft den Beamten dabei, mit einem ganz individuellen Maßnahmenpaket gegenzusteuern.

Kommissariat ist groß geworden

Mittlerweile ist K6 eines der größten Kommissariate im Mainzer Polizeipräsidium. Pkw-Aufbrüche, Raubdelikte und Straßenkriminalität sind in den letzten Jahren zurückgegangen, und damit die Zahl der Opfer gesunken. "Jedes Opfer, das es weniger gibt", sagt Jürgen Metz, "ist für mich ein persönlicher Erfolg".