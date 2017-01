Malta rückt an die EU-Spitze

Von den etwa mindestens 160.000 in Griechenland und Italien wartenden Flüchtlingen hat Deutschland weitere 228 aufgenommen – insgesamt sollen es nach EU-Quote etwa 27.000 werden. Ungarn und Polen sträuben sich dagegen komplett.

Malta ist gerade mal so groß wie München und rückt jetzt an die Spitze der EU. In der Nacht hat der Zwergstaat für sechs Monate die Ratspräsidentschaft übernommen. Von Flüchtlingspolitik bis Brexit - auf den kleinen Staat warten große Aufgaben.

Malta ist der kleinste EU-Mitgliedstaat und Rufe des Landes, das gerade mal so groß wie München ist, dringen nicht oft bis nach Brüssel durch. Jetzt wird das anders. Der Zwergenstaat hat die EU-Ratspräsidentschaft von der Slowakei übernommen.

Hauptaufgabe: Flüchtlingspolitik

Bei dem Wechsel könnten sich kaum gegensätzlichere Standpunkte treffen. Denn eines der wichtigsten Themen der anstehenden Präsidentschaft ist, in der Flüchtlingskrise Lösungen zu finden. Und hier vertritt der Inselstaat im Mittelmeer genau die entgegengesetzte Position des östlichen Landes, das sich in der Debatte um die Flüchtlingsverteilung in Europa eher im Lager der Bremser befindet.

Malta liegt zwischen Libyen und Italien auf der Route Hunderttausender Flüchtlinge, die eine Zukunft in Europa suchen. Viele Rettungseinsätze finden in maltesischen Gewässern statt. Einige der Opfer des wohl schwersten Bootsunglücks im Mittelmeer mit bis zu 900 Toten im April 2015 wurden auf Malta beigesetzt. Ein Symbol für das Versagen der EU in der Flüchtlingsfrage.