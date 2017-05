Zahlreiche Bewohner der Stadt haben nach dem Anschlag spontan geholfen: Kinder mit ihren Eltern vereint, Betreuung angeboten, den Menschen Mut zugesprochen. Eine Reportage über Helden in der Not.

Nach dem Anschlag in Manchester ist die höchste Terrorstufe in Großbritannien ausgerufen worden. Es gibt mehrere Verdächtige, die an dem Terroranschlag beteiligt gewesen sein sollen.

Die britische Polizei in Manchester hat zwei weitere Männer festgenommen. Insgesamt sind acht Personen in Gewahrsam. In Libyen wurden der Vater und ein Bruder des Attentäters festgesetzt.

Der Attentäter von Manchester, Salman Abedi, war wenige Tage vor dem Anschlag auf dem Flughafen Düsseldorf. Entsprechende Informationen liegen dem ZDF aus Sicherheitskreisen vor.

Salman Abedi hat sich zweimal kurz in Deutschland aufgehalten, zuletzt vier Tage vor dem Anschlag in Manchester. In beiden Fällen war er offenbar auf der Durchreise, einmal im Jahr 2015 am Frankfurter Flughafen, einmal in der vergangenen Woche am Flughafen Düsseldorf - einige Tage vor der Tat.

Die Informationen erhielten deutsche Sicherheitsbehörden von britischen Ermittlern. Die Prüfung ergab, dass Abedi nicht an den deutschen Flughäfen registriert wurde. Dies legt nahe, dass er jeweils im Transitbereich die Flüge gewechselt hat.

Teil laufender Ermittlungen

In Deutschland werden nur Passagiere kontrolliert, die nach Ankunft in Deutschland einreisen oder in andere Schengen-Staaten weiterreisen wollen. Großbritannien ist kein Schengen-Staat. Ausnahmen für eine Kontrolle gibt es in Deutschland nur bei Ankunft aus einem sogenannten Risikoland. Dies war hier offenbar nicht der Fall.

Das Bundesinnenministerium wollte sich zunänchst nicht äußern. Etwaige Bezüge "in andere Länder sowie mögliche Reisewege" seien Teil laufender Ermittlungen, sagte eine Sprecherin auf ZDF-Anfrage.

Großbritannien verlangt seit Jahren (wie die USA) von allen Fluggesellschaften, dass sie vor dem Abflug die Passagierdaten an die Passenger Info Unit der britischen Sicherheitsbehörden geben. Die Daten werden im Passenger-Name-Record-System gespeichert.

Kein weiterer Deutschlandbezug bekannt

Die EU hat im vergangenen Jahr beschlossen, dem britischen Vorbild zu folgen und die Weitergabe der Fluggastdaten zu verlangen. Dieses System ist derzeit im Aufbau.Nach ZDF-Informationen war Abedi nicht im sogenannten Schengen-Informations-System (SIS) registriert, also auch nicht zur Fahndung oder zur Meldung seiner Reiseaktivitäten ausgeschrieben.

Bisher ist - außer den zwei Durchreisen - kein weiterer Deutschlandbezug gefunden wollen. Die deutschen Behörden ermitteln aber weiter, ob Abedi irgendwelche Kontakte in der Bundesrepublik hatte.