Als eine seiner letzten Amtshandlungen hat US-Präsident Barack Obama die vorzeitige Haftentlassung der Wikileaks-Informantin Chelsea Manning ermöglicht. Ihr bleiben damit mehr als 25 Jahre Haft erspart. Russland verlängerte derweil die Aufenthaltsgenehmigung des Whistleblowers Edward Snowden.

Manning

2013

hatte mehr als 700.000 geheime Unterlagen zu Regierung und Militär an Wikileaks weitergegeben und war dafür im Jahrzu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Zusammen mit der Untersuchungshaft hat sie mehr als sechs Jahre im Gefängnis verbracht, davon die meiste Zeit in Isolationshaft. Sie soll das Gefängnis am 17. Mai verlassen können.

Bürgerrechtler: Strafe viel zu hart

Die transsexuelle Informantin, die als Mann unter dem Namen Bradley Manning bekannt geworden war, ist die bekannteste Person auf einer Liste von 64 Begnadigungen und 209 Straferlässen, die Obama zum Ende seiner Amtszeit gewährte. Snowdens Name steht nicht auf der Liste. Manning hatte sich im Gegensatz zu Snowden an Obama gewandt und um ihre frühzeitige Entlassung gebeten.

Bürgerrechtsaktivisten hatten die 35-jährige Haftstrafe als viel zu hart kritisiert und dabei auch auf den mental fragilen Zustand der 29-Jährigen verwiesen. Nach Angaben der Unterstützer versuchte sie in der Haft zwei Mal, sich das Leben zu nehmen. Der jetzige Beschluss Obamas könnte Manning "ganz buchstäblich das Leben retten", sagte Chase Strangio von der US-Bürgerrechtsorganisation ACLU. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßte die Entscheidung.

Assange stellt Rückkehr in USA in Aussicht

Snowden twitterte: "In fünf Monaten wirst du frei sein. Danke für alles, was du für alle getan hast." Auch Wikileaks-Gründer Julian Assange begrüßte die Entscheidung. "Im Namen der Demokratie und zum Wohle des Rechtsstaates muss die Regierung ihren Krieg gegen Whistleblower und Veröffentlicher wie Wikileaks und mich sofort beenden", forderte Assange.

Der Wikileaks-Gründer hatte nach Angaben der Enthüllungsplattform in Aussicht gestellt, im Fall einer Begnadigung Mannings seiner Auslieferung in die USA zuzustimmen. Vertreter des Weißen Hauses betonten aber, zwischen Obamas Entscheidung und Assanges Äußerung bestehe kein Zusammenhang.

Assange hält sich seit Mitte 2012 in Ecuadors Botschaft in London auf. Der 45-jährige Australier war in die Botschaft geflohen, um einer Festnahme durch die britische Polizei und schließlich einer Auslieferung an Schweden zu entgehen, wo er zu Vergewaltigungsvorwürfen verhört werden soll.

Fall Snowden gilt US-Regierung als viel schwerwiegender

Manning hatte gestanden, beim Militäreinsatz im Irak insgesamt rund 700.000 vertrauliche Armeedokumente sowie Depeschen der US-Diplomatie von Militärrechnern heruntergeladen und Wikileaks zugespielt zu haben. Nach eigenen Angaben wollte sie damit eine öffentliche Debatte über die Kriege in Afghanistan und im Irak anstoßen.

Die US-Regierung war immer darauf bedacht gewesen, zwischen dem Fall Manning und dem Snowdens zu unterscheiden. Im Gegensatz zu der von einem Militärgericht verurteilten und geständigen Manning sei der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden "in die Arme eines Gegners geflohen" und habe "Zuflucht in einem Land gefunden, das erst vor Kurzem gezielt versucht hat, unsere Demokratie zu schwächen", sagte Obamas Sprecher Josh Earnest mit Blick auf russische Hacker-Attacken im US-Wahlkampf. Snowdens Taten seien "viel schwerwiegender und gefährlicher".

Snowden war im Sommer 2013 nach der Enthüllung der geheimen Überwachung der Internet- und Telefonkommunikation durch die US-Geheimdienste nach Russland ins Exil gegangen. 2014 erhielt er dann eine dreijährige Aufenthaltsgenehmigung, die in diesem Jahr erloschen wäre, nun aber nach Angaben des Außenministeriums in Moskau um zwei Jahre verlängert wurde.