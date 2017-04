von Timo Peitsch, Washington

Raus aus dem Labor und ab auf die Straße: Tausende Wissenschaftler und Trump-Gegner wollen heute auf der ganzen Welt für den Wert von Wissenschaft und Forschung demonstrieren. In über 500 Städten von Washington über Berlin bis Sydney findet der "March for Science" statt.

Beka Economopoulos ist aufgeregt. Gemeinsam mit ihren Arbeitskollegen hat die New Yorkerin Plakate gestaltet, die beim Hauptmarsch in Washington in vorderster Front zu sehen sein werden. "Wir werden unsere Botschaften auf großen wissenschaftlichen Instrumenten, wie zum Beispiel Mikroskopen oder Globen präsentieren", verrät sie. Der Marsch wird über die berühmte Mall in Washington führen, den mit Monumenten und Mahnmalen gespickten Grünstreifen im Herzen der Hauptstadt.

Wissenschaft "unter Druck wie nie zuvor"

Ein Bus als mobiles Naturkundemuseum

Quelle: The Natural History Museum

Im normalen Leben ist Beka Economopoulos Museumsdirektorin. Einen Flughafen-Shuttlebus hat sie zu einem mobilen Naturkundemuseum umgestaltet. Nach dem Umbau fährt der Bus nun als mobiles Labor mit verschiedenen Ausstellungen in Orte, die bereits von Umweltschäden betroffen sind.Sie will darüber aufklären, inwieweit die Forschung helfen kann, klimabedingten Veränderungen entgegenzuwirken oder ihre Folgen abzumildern. Zudem soll der Bus als Brücke zwischen den etablierten Museen und den Menschen vor Ort dienen.

All das wäre schon schwer genug. Doch dass von der neuen amerikanischen Regierung Signale in die entgegengesetzte Richtung ausgehen, macht Economopoulos fassungslos. So etwas wie das, was jetzt passiere, habe sie noch nie gesehen. "In den USA steht die Wissenschaft momentan unter Druck wie nie zuvor", sagt Economopoulos. "Ich mache mir ernste Sorgen."

US-Präsident Donald Trump und seine Regierung haben in ihrem Haushaltsvorschlag angekündigt, die Budgets für Forschungsprogramme zusammenzustreichen. Bereits im Wahlkampf hatte Trump hartnäckig den Klimawandel geleugnet. "Die Forschungen in den Bereichen Wasser, Luft und Klima sind erheblich unter Beschuss. Also all das, was die Gesellschaft schützt und was die Menschen lieben", klagt Economopoulos. Warum die Budgets gekürzt werden, kann sie nicht verstehen. Dabei spiele die Wissenschaft eine so große Rolle in der Gesellschaft - sie nutze jedem.

Budget für Umweltbehörde schrumpft

Während Trump die Ausgaben für das Militär um 54 Milliarden Dollar erhöhen will, spart er beim Klima- und Umweltschutz. Nach Trumps Plänen soll das jährliche Budget der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA um 31 Prozent gekappt werden. Damit wären Projekte für die Sicherung der Trinkwasserqualität oder die Säuberung von verseuchten Böden in Gefahr. Auch das nationale Gesundheitsinstitut NIH, einer der wichtigsten Forschungsförderer der USA, muss um fast sechs Milliarden Dollar staatlicher Zuschüsse bangen. Die Kürzungen bedrohen unter anderem bereits laufende Forschungsprojekte, die dann unvollendet blieben.

Der "March for Science" zeigt auch, wie rasch aus einer Idee ein weltumspannendes Event werden kann. Die Inspiration für den Marsch kam durch einen kurzen Beitrag auf dem Internetportal Reddit im Januar. Kurz darauf entstand eine Facebook-Gruppe, drei Monate später hatte sich eine weltweite Bewegung entwickelt: Die Facebook-Seite zählt mittlerweile knapp eine halbe Million Follower und aus einem geplanten Marsch in Washington D.C. sind über 500 Märsche in 54 Ländern geworden.

Auch Märsche in vielen deutschen Städten

Allein in Deutschland sind laut den Veranstaltern 20 Märsche geplant. In Berlin wird unter anderem der Physiker und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar eine Rede halten. Auch wenn die Forschung in Deutschland nicht in ähnlicher Weise gefährdet sei, wolle man Solidarität mit Wissenschaftlern in Ländern wie den USA, Ungarn oder der Türkei zeigen, so Claus Martin, einer der Organisatoren des "Science March Germany", dem Wissenschaftsportal spektrum.de.

Neben einzelnen Forschern gehören mittlerweile auch zahlreiche wissenschaftliche Organisationen zu den Unterstützern des "March for Science". Christine McEntee, Chefin der Amerikanischen Geophysischen Vereinigung (AGU), hat große Bedenken im Hinblick auf Forschungsmöglichkeiten. Ihre Organisation ist weltweit aktiv und sorgt sich deshalb auch um die globale Forschung: "Weltweite Forschung und Zusammenarbeit werden durch Restriktionen wie die von Trump geplanten neuen Einwanderungshürden gestört oder sogar verhindert."

Wissenschaftler "sitzen nicht leidenschaftslos vor Computern"

Beka Economopoulos

Quelle: The Natural History Museum

Außerdem sorgt sie sich um die Freiheit der Wissenschaft. In vielen Ländern würden Forscher verfolgt, sie könnten teilweise nicht berichten, was sie herausgefunden haben. "Wenn Wissenschaftler zum Beispiel bei einem Katastrophenfall nicht frei sprechen können", so McEntee, "bekommt die Bevölkerung keine oder falsche Informationen - und weiß nicht, wie sie auf das Ereignis reagieren muss."

Der "March for Science" soll der Anfang einer Bewegung werden. "Wir haben immer engagierte Wissenschaftler gebraucht, nun aber ist es dringender als je zuvor", sagt Economopoulos. "Mit dem Engagement zeigen wir, dass wir Wissenschaftler nicht leidenschaftslos vor Computern sitzen, sondern dass es uns tatsächlich ein ernstes Anliegen ist, Probleme zu lösen."